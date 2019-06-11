Эспрессо подавляет непроизвольные сокращение мышц при треморе





Как сообщается в отчете одной из парижских больниц, подросток страдает дискинезией, вызванной мутацией гена ADCY5. В нормальных условиях данное соединение отвечает за выделение фермента, контролирующего мышечное движение. Мальчик, как и другие пациенты с таким расстройством, испытывает неудобства из-за непроизвольных подергиваний конечностей, тремора, гримас на лице.Специалисты, учитывая, что фермент активируют аденозиновые рецепторы, которые блокирует кофеин, решили проверить воздействие на симптомы дискинезии кофе. В качестве лечения юному жителю Франции прописали употреблять эспрессо (100 мг на порцию). Чашка крепкого напитка избавила подростка от тремора почти на 7 часов, а вторая - практически на весь день. Эксперимент с кофе без кофеина оказался безрезультатным.В статье, приведенной в издании Annals of Internal Medicine, отмечается, первые признаки расстройства у мальчика заметили три года назад. К 11 годам количество приступов увеличилось до 30 в день. Непроизвольные сокращения мышц мешали ребенку ходить, ездить на велосипеде, посещать школу. Медики сумели облегчить страдания пациента с помощью кофе и теперь уверены, эспрессо сможет помочь людям с таким же диагнозом.