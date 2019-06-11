АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты назвали надежные автомобили с пробегом в 500 тысяч км
EUR 73.21 USD 64.79
Курс валют на 11.06.2019

Эспрессо подавляет непроизвольные сокращение мышц при треморе

Медики из Франции сумели избавить 11-летнего от тремора с помощью кофеина. Мальчик забывал об изнурительном состоянии, вызванном непроизвольным сокращением мышц, на 14 часов после употребления двух чашек эспрессо.
Эспрессо подавляет непроизвольные сокращение мышц при треморе

Как сообщается в отчете одной из парижских больниц, подросток страдает дискинезией, вызванной мутацией гена ADCY5. В нормальных условиях данное соединение отвечает за выделение фермента, контролирующего мышечное движение. Мальчик, как и другие пациенты с таким расстройством, испытывает неудобства из-за непроизвольных подергиваний конечностей, тремора, гримас на лице.

Специалисты, учитывая, что фермент активируют аденозиновые рецепторы, которые блокирует кофеин, решили проверить воздействие на симптомы дискинезии кофе. В качестве лечения юному жителю Франции прописали употреблять эспрессо (100 мг на порцию). Чашка крепкого напитка избавила подростка от тремора почти на 7 часов, а вторая - практически на весь день. Эксперимент с кофе без кофеина оказался безрезультатным.

В статье, приведенной в издании Annals of Internal Medicine, отмечается, первые признаки расстройства у мальчика заметили три года назад. К 11 годам количество приступов увеличилось до 30 в день. Непроизвольные сокращения мышц мешали ребенку ходить, ездить на велосипеде, посещать школу. Медики сумели облегчить страдания пациента с помощью кофе и теперь уверены, эспрессо сможет помочь людям с таким же диагнозом.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Ева Вит Сегодня, 19:50

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Специалист рассказала об опасности
Эспрессо подавляет непроизвольные
HTC презентовал недорогой смартфон
Звезда «Дома-2» Елена Беркова в «голом»
Маруся и «Дом-2»: Ксения Бородина
Анна Семенович использует уколы красоты
Медики рассказали об опасности офисных
Певица Глюкоза показала фанатам новое
Названы опасные и полезные для загара
Промсвязьбанк запускает для клиентов
На Ставрополье в ДТП погиб 87-летний
Дмитрий Нагиев исполнит роль Остапа
СМИ Германии назвали новую российскую
Бывший супруг Галины Беляевой Эмиль
Изменение климата может поменять время
Рианна рассказала, что мечтает о
В Сети опубликованы новые снимки Nissan
Антон Гусев уверяет, что не имеет
В Великобритании в склепе церкви найден
Звезда «Дома-2» Наталья Варвина
Ольга Бузова вышла в свет в платье из
В могиле воина майя обнаружили два
Алена Водонаева: «Наследникам Джоли
Ученые нашли тоннель, ведущий к
Станислав Садальский считает чудом
Bentley официально представил новый
«Это моя девушка!»: Олег Майами опять
Парапсихолог раскритиковал список от
Подруга финалиста «Голоса» Алексея
На Западе составили ТОП-3 лучших
Просмотреть все новости