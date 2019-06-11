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СМИ Германии назвали новую российскую ракету «оружием конца света»

СМИ Германии назвали новую российскую ракету ПРС-1М (53Т6) «оружием конца света». Информация об этом опубликована в статье Der Stern.
СМИ Германии назвали новую российскую ракету «оружием конца света»

Автор статьи Гернот Крампер сообщает, что после того, как Минобороны РФ обнародовало видеоролик с демонстрацией пуска новейшей системы ПРО, стало понятно, что Кремль всеми способами показывает свое преимущество в мощи оборонных систем. В ролике, как считает обозреватель, показана ракета ПРС-1М (53Т6), являющаяся частью противоракетной системы А-135, имеющей несколько типов ракет. Их запуск осуществляется из бункера или же с транспортера.

Крампер предполагает, что показанная ракета является самой быстрой в мире, скорость движения которой достигает 4 километров в секунду. Что касается дальности полета, то речь идет о 350 километрах при возможности перехвата потенциальной угрозы на высоте до 50 км. В завершение автор статьи отмечает, что ПРС-1М является настоящим оружием конца света, которое может использоваться в войне, подразумевающей разрушение мира, сообщает издание «ПолитРоссия».



 
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Добавил: Виктория Романовская Сегодня, 18:24

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