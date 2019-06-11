Алена Водонаева: «Наследникам Джоли нужна защита от собственной матери»
Алена Водонаева прокомментировала новость о том, что голливудская актриса Анджелина Джоли дала согласие на гормональную терапию своей 13-летней дочери Шайло. По мнению телезнаменитости, наследников обладательницы премии «Оскар» необходимо срочно защитить от собственной родительницы.
Считанные часы назад в еженедельной колонке одного очень известного издания Водонаева поспешила высказать свои мысли по поводу того, что Джоли разрешила своей дочери окончательно превратиться в мальчика. Нужно сказать, что эта информация настолько повергла в шок Алену, что она посоветовала голливудской звезде обратиться к психотерапевту, а детей призвала изолировать от такой матери.
По мнению Водонаевой, такое решение, как смена пола, должен принимать взрослый человек, а не 13-летняя девочка, которая еще мало что понимает в жизни. Алена указала на то, что Джоли, по всей видимости, попросту потакает своей наследнице-подростку, чего ни в коем случае нельзя делать, ведь этим она может лишить свою дочь нормального детства.
Алена убеждена, что дочь Джоли просто смотрела на мать, которая ранее увлекалась различными мужскими штучками и именно от нее переняла желание стать мужчиной.
Не упустила возможности Водонаева и высказаться в адрес медицины, которая, по ее словам, стала «беспощадной», пишет 7days.
Считанные часы назад в еженедельной колонке одного очень известного издания Водонаева поспешила высказать свои мысли по поводу того, что Джоли разрешила своей дочери окончательно превратиться в мальчика. Нужно сказать, что эта информация настолько повергла в шок Алену, что она посоветовала голливудской звезде обратиться к психотерапевту, а детей призвала изолировать от такой матери.
«Наследникам Джоли нужна защита от собственной матери», - подчеркнула Алена.
По мнению Водонаевой, такое решение, как смена пола, должен принимать взрослый человек, а не 13-летняя девочка, которая еще мало что понимает в жизни. Алена указала на то, что Джоли, по всей видимости, попросту потакает своей наследнице-подростку, чего ни в коем случае нельзя делать, ведь этим она может лишить свою дочь нормального детства.
«Эти дети обречены расти с комплексами, в постоянном конфликте с собой и окружающим миром», - добавила Водонаева.
Алена убеждена, что дочь Джоли просто смотрела на мать, которая ранее увлекалась различными мужскими штучками и именно от нее переняла желание стать мужчиной.
Не упустила возможности Водонаева и высказаться в адрес медицины, которая, по ее словам, стала «беспощадной», пишет 7days.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 16:48