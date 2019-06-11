Bentley официально представил новый седан Flying Spur с полноуправляемым шасси





Премиальное авто стало длиннее предшественников - 5304 мм. Производитель увеличил колесную базу на 130 мм до 3195 мм. По словам представителей компании, Flying Spur может похвастаться "совершенно новым" дизайном с "мускулистыми" линиями, которые видно по всей длине седана.Новинка построена на модульной платформе MSB. Последняя есть в купе Bentley Continental GT и лифтбеке Porsche Panamera. Flying Spur приводится в движение благодаря 6,0-литровому мотору W12 с двумя турбинами, способному выдавать 626 "лошадей", и 8-ступенчатой АКПП. Для разгона до 100 км/ч "британцу" потребуется всего 3,8 секунды. Максимальная скорость машины - 333 км/ч.Автомобиль оснастили светодиодной оптикой, хромированными воздуховодами, фирменными 21-дюймовыми колесными дисками, приборной панелью в 12,3 дюйма, часами Bentley с бронзовой окантовкой, системой контроля мертвых зон и другими дополнительными параметрами.