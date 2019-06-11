Джессика Альба с дочерью посещают семейного психолога
Джессика Альба старается максимально заботиться о своих детях. Со своей 10-летней дочерью она посещает семейного психолога, чтобы научиться общаться.
В жизни детей звездных родителей часто гораздо больше стресса, нежели у обычных ребят. Они все время находятся под прицелом у СМИ, и это серьезная нагрузка для неокрепшей психики. К тому же из-за занятости родителей они часто мало проводят времени в кругу семьи. Это тоже негативно сказывается на общем психическом состоянии детей.
Джессика Альба решила не дожидаться возникновения проблем и действовать на опережение. Потому она вместе со своей 10-летней дочерью ходит на прием к семейному психологу. Звезда говорит, что на сеансах они учатся общаться друг с другом. Знаменитость признается, что хотела бы стать лучшей матерью для своих детей. Она говорит о том, что в ее семье не было принято рассказывать о своих чувствах, потому ей приходится учиться этому и подавать пример своим домочадцам.
Поклонники отмечают, что Джессика Альба – замечательная мать. Она часто проводит время со своими детьми и делится их фото в своем Instagram.
В жизни детей звездных родителей часто гораздо больше стресса, нежели у обычных ребят. Они все время находятся под прицелом у СМИ, и это серьезная нагрузка для неокрепшей психики. К тому же из-за занятости родителей они часто мало проводят времени в кругу семьи. Это тоже негативно сказывается на общем психическом состоянии детей.
Джессика Альба решила не дожидаться возникновения проблем и действовать на опережение. Потому она вместе со своей 10-летней дочерью ходит на прием к семейному психологу. Звезда говорит, что на сеансах они учатся общаться друг с другом. Знаменитость признается, что хотела бы стать лучшей матерью для своих детей. Она говорит о том, что в ее семье не было принято рассказывать о своих чувствах, потому ей приходится учиться этому и подавать пример своим домочадцам.
Поклонники отмечают, что Джессика Альба – замечательная мать. Она часто проводит время со своими детьми и делится их фото в своем Instagram.
ШоуБиз
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 22:04