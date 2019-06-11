АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты назвали надежные автомобили с пробегом в 500 тысяч км
EUR 73.21 USD 64.79
Курс валют на 11.06.2019

Джессика Альба с дочерью посещают семейного психолога

Джессика Альба старается максимально заботиться о своих детях. Со своей 10-летней дочерью она посещает семейного психолога, чтобы научиться общаться.
Джессика Альба с дочерью посещают семейного психолога

В жизни детей звездных родителей часто гораздо больше стресса, нежели у обычных ребят. Они все время находятся под прицелом у СМИ, и это серьезная нагрузка для неокрепшей психики. К тому же из-за занятости родителей они часто мало проводят времени в кругу семьи. Это тоже негативно сказывается на общем психическом состоянии детей.

Джессика Альба решила не дожидаться возникновения проблем и действовать на опережение. Потому она вместе со своей 10-летней дочерью ходит на прием к семейному психологу. Звезда говорит, что на сеансах они учатся общаться друг с другом. Знаменитость признается, что хотела бы стать лучшей матерью для своих детей. Она говорит о том, что в ее семье не было принято рассказывать о своих чувствах, потому ей приходится учиться этому и подавать пример своим домочадцам.
Джессика Альба с дочерью посещают семейного психолога

Поклонники отмечают, что Джессика Альба – замечательная мать. Она часто проводит время со своими детьми и делится их фото в своем Instagram.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 22:04

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Приложение Shazam для Android научилось
Джессика Альба с дочерью посещают
Эксперты рассказали о взаимосвязи
"Пищевод серьезно пострадал": Андрей
На пресс-конференции столичного
Специалист рассказала об опасности
Эспрессо подавляет непроизвольные
HTC презентовал недорогой смартфон
Звезда «Дома-2» Елена Беркова в «голом»
Маруся и «Дом-2»: Ксения Бородина
Анна Семенович использует уколы красоты
Медики рассказали об опасности офисных
Певица Глюкоза показала фанатам новое
Названы опасные и полезные для загара
Промсвязьбанк запускает для клиентов
На Ставрополье в ДТП погиб 87-летний
Дмитрий Нагиев исполнит роль Остапа
СМИ Германии назвали новую российскую
Бывший супруг Галины Беляевой Эмиль
Изменение климата может поменять время
Рианна рассказала, что мечтает о
В Сети опубликованы новые снимки Nissan
Антон Гусев уверяет, что не имеет
В Великобритании в склепе церкви найден
Звезда «Дома-2» Наталья Варвина
Ольга Бузова вышла в свет в платье из
В могиле воина майя обнаружили два
Алена Водонаева: «Наследникам Джоли
Ученые нашли тоннель, ведущий к
Станислав Садальский считает чудом
Просмотреть все новости