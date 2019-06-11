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Сына звезды «Дома-2» Даны Николенко сравнили с Мондезиром Свет-Амуром

Единственного наследника бывших участников реалити-шоу «Дом-2» Богданы Николенко и Дмитрия Кварацхелия сравнили с возлюбленным одной из ведущих телестройки. По мнению пользователей Сети, мальчик очень похож на Мондезира Свет-Амура.

Сына звезды «Дома-2» Даны Николенко сравнили с Мондезиром Свет-Амуром

Невзирая на то, что Николенко и Кварацхелия покинули телепроект «Дом-2» примерно год назад, за ними, как оказалось, продолжают наблюдать поклонники телешоу. Телезрителям интересно, как сложились отношения у пары, которая после короткого курортного романа узнала о том, что совсем скоро станет родителями.

Стоит напомнить, что Николенко и Кварацхелия даже покинули «Дом-2» по той причине, что боялись разругаться в Периметре, где от участников буквально требуют интересных тем и различных скандалов для рейтингов. Сейчас, как известно, у Богданы и Дмитрия все хорошо, а несколько месяцев назад на свет появился плод их любви. Мальчика пара решила назвать Макаром, но только недавно Николенко и Кварацхелия начали показывать фанатам лицо своего наследника.

Сына звезды «Дома-2» Даны Николенко сравнили с Мондезиром Свет-Амуром

Несколько часов назад в Сети появился коллаж всего семейства Николенко и Кварацхелия, под которым фолловеры принялись один за другим обсуждать, на кого же на самом деле похож 3-месячный Макар. Каким же удивлением для звездных родителей станет узнать, что большинство читателей принялись сравнивать мальчика с Мондезиром Свет-Амуром.

Сына звезды «Дома-2» Даны Николенко сравнили с Мондезиром Свет-Амуром

По мнению интернет-пользователей, у Макара Николенко-Кварахцелии и Свет-Амура очень похожие черты лица, на что невозможно не обратить внимание.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 13:55

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