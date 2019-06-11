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Саша Черно призналась, что в школе случайно снесла стену

Возлюбленная Иосифа Оганесяна рассказала поклонникам малоизвестные детали из своей жизни. По словам Александры Черно, в школе она совершено случайно снесла стену.

Саша Черно призналась, что в школе случайно снесла стену

За время нахождения Черно на скандально-известной телестройке «Дом-2» о ней в социальных сетях собралось много информации. Однако Александра упорно продолжает делиться с преданными поклонниками чем-то новым, чтобы постоянно поддерживать к своей персоне интерес.

Считанные часы назад Черно в очередной раз предложила фанатам задать ей несколько вопросов, на которые она постарается дать развернутый ответ. Один из подписчиков попросил Александру перечислить 5 фактов про себя, которые известны только ее самым близким людям. Нужно сказать, что Черно не стала затягивать с ответом и озвучила весьма неожиданные детали из своей жизни.

Саша Черно призналась, что в школе случайно снесла стену

«В школе случайно снесла стену», - сообщила избранница Оганесяна фанатам.

Стоит отметить, что признания Черно очень насмешили интернет-пользователей. Один за другим фолловеры принялись интересоваться у Саши, в каком весе она находилась, когда была школьницей, а кое-кто даже позволил себе подшутить над звездой телепроекта «Дом-2. Спаси свою любовь» и посоветовал девушке после реалити-шоу идти работать в компанию по сносу различных сооружений и зданий.
Саша Черно призналась, что в школе случайно снесла стену

К слову, Черно и в этот раз сделала вид, что не заметила нелицеприятных высказываний в свой адрес.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 13:32

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