Саша Черно призналась, что в школе случайно снесла стену

«В школе случайно снесла стену», - сообщила избранница Оганесяна фанатам.





За время нахождения Черно на скандально-известной телестройке «Дом-2» о ней в социальных сетях собралось много информации. Однако Александра упорно продолжает делиться с преданными поклонниками чем-то новым, чтобы постоянно поддерживать к своей персоне интерес.Считанные часы назад Черно в очередной раз предложила фанатам задать ей несколько вопросов, на которые она постарается дать развернутый ответ. Один из подписчиков попросил Александру перечислить 5 фактов про себя, которые известны только ее самым близким людям. Нужно сказать, что Черно не стала затягивать с ответом и озвучила весьма неожиданные детали из своей жизни.Стоит отметить, что признания Черно очень насмешили интернет-пользователей. Один за другим фолловеры принялись интересоваться у Саши, в каком весе она находилась, когда была школьницей, а кое-кто даже позволил себе подшутить над звездой телепроекта «Дом-2. Спаси свою любовь» и посоветовал девушке после реалити-шоу идти работать в компанию по сносу различных сооружений и зданий.К слову, Черно и в этот раз сделала вид, что не заметила нелицеприятных высказываний в свой адрес.