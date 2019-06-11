В Великобритании родился первый ребенок с зеркальным расположением сердца и с одними легким и почкой





Отклонение в развитии плода у 26-летней жительницы Великобритании выявили на 20-й неделе беременности во время планового УЗИ. Медики с удивлением заметили, что у малыша сердце расположено справа, и имеется всего одна почка. Специалисты заявили, что ребенок не выживет при таких аномалиях, поэтому предложили будущим родителям кардинальные меры. Однако супруги решили не прерывать беременность и дать шанс своему сыну. Повторное УЗИ, проведенное спустя три недели, показало отсутствие у младенца еще и одного легкого. На 26-й неделе у женщины диагностировали преэклампсию. Данное осложнение, вызывающее повышение давления, опасно, как для будущей матери, так и для ее ребенка. Через три недели специалисты заметили у мальчика проблемы с сердцем и приняли решение произвести срочное кесарево сечение.Ребенок появился на свет на 10 недель раньше срока с весом 800 г. Новорожденного, получившего имя Фрэнки, определили в отделение интенсивной терапии. Мальчик, к удивлению медиков, быстро восстанавливался и через месяц смог обходиться без вспомогательных устройств, одно из которых подавало в легкое кислород для восполнения отсутствующего органа.Маленького британца спустя три месяца выписали, но вскоре у него начались осложнения в виде пневмонии и бронхиолита. Мальчику назначили длительное лечение, а затем сделали две операции стоимостью порядка 5 млн фунтов стерлингов и поставили имплантат легкого. После этого Фрэнки еще несколько раз попадал в больницу. За это время родители подарили ему младшую сестру. В мае 2019 года уникальному ребенку исполнилось три года, но врачи затрудняются с прогнозами касательно того, выживет ли он.