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Новый российский пистолет Лебедева ПЛ-15 впечатлил экспертов из США

Характеристики и возможности пистолета Лебедева нового поколения высоко оценили в США. Экспертов впечатлили уникальные характеристики оружия ПЛ-15 российского производства и его расширенные возможности.
Новый российский пистолет Лебедева ПЛ-15 впечатлил экспертов из США

Информацией о новинке, названной прорывом РФ в разработке подобного вида стрелкового оружия, обнародовал американский портал NI. Обозреватель агентства согласен с заявлением концерна «Калашников» о создании одного из лучших пистолетов в мире, способного обеспечить «легкость и точность стрельбы». Однако эксперта удивляет, почему данный экземпляр все еще не стоит на вооружении армии России.

ПЛ-15 является детищем конструктора Дмитрия Лебедева, сумевшего соединить воедино характеристики наиболее успешных иностранных пистолетов. Российский экземпляр позаимствовал у зарубежных образцов возможность работать по схеме применения отдачи при коротком ходе ствола, использование двойного ударно-спускового механизма. В оружии появились удобные регуляторы, облегчающие управление в экстремальных условиях.

Новый пистолет, как показало тестирование, может производить свыше 10 000 выстрелов. Он заряжается усиленными патронами 7Н21. Ожидается появление облегченной конфигурации пистолета, созданной из сплава алюминия. Эксперт уверен в перспективности ПЛ-15, спусковой механизм которого экс-спецназовец США, испробовавший оружие в действии, назвал «фанатическим».



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 13:30

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