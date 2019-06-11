Новый российский пистолет Лебедева ПЛ-15 впечатлил экспертов из США





Информацией о новинке, названной прорывом РФ в разработке подобного вида стрелкового оружия, обнародовал американский портал NI. Обозреватель агентства согласен с заявлением концерна «Калашников» о создании одного из лучших пистолетов в мире, способного обеспечить «легкость и точность стрельбы». Однако эксперта удивляет, почему данный экземпляр все еще не стоит на вооружении армии России.ПЛ-15 является детищем конструктора Дмитрия Лебедева, сумевшего соединить воедино характеристики наиболее успешных иностранных пистолетов. Российский экземпляр позаимствовал у зарубежных образцов возможность работать по схеме применения отдачи при коротком ходе ствола, использование двойного ударно-спускового механизма. В оружии появились удобные регуляторы, облегчающие управление в экстремальных условиях.Новый пистолет, как показало тестирование, может производить свыше 10 000 выстрелов. Он заряжается усиленными патронами 7Н21. Ожидается появление облегченной конфигурации пистолета, созданной из сплава алюминия. Эксперт уверен в перспективности ПЛ-15, спусковой механизм которого экс-спецназовец США, испробовавший оружие в действии, назвал «фанатическим».