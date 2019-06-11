Андрей Разин опасается повторения Бари Алибасовым судьбы Юлии Началовой
Андрей Разин в студии «Привет, Андрей!» рассказал, как ему удалось попасть к Бари Алибасову, пребывающему в реанимации. Знаменитость поделился впечатлениями от посещения друга и выразил опасения, что продюсер может повторить судьбу Юлии Началовой.
Госпитализацию певицы многие считали «полупиаром». Общественность не верила, что «больной палец» это серьезно и грозит летальным исходом. В результате осложнений заболевания Началова умерла. Разин опасается, чтобы с Бари Каримовичем, который обжог пищевод чистящей жидкостью, не повторилась та же история.
Наставник «Ласкового мая» переживает за своего давнего друга. Продюсер, несмотря на запреты врачей и полное оцепление отделения, сумел пробраться в палату к коллеге. В этом ему помогли сотрудницы медицинского учреждения. Они провели знаменитость через подвалы, затем он поднялся на лифте и прошел в реанимацию. Поступок Разина спровоцировал скандал, но он рад, что смог увидеть Алибасова и убедиться, что тот жив.
По словам продюсера, состояние его коллеги «очень тяжелое». Случайно выпитое наставником «На-На» химическое средство полностью обожгло пищевод и желудок. Гари Каримовичу требуется ряд серьезных операций. Разин надеется на выздоровление Алибасова, а пока призывает общественность прекратить травлю его жены и семьи.
Госпитализацию певицы многие считали «полупиаром». Общественность не верила, что «больной палец» это серьезно и грозит летальным исходом. В результате осложнений заболевания Началова умерла. Разин опасается, чтобы с Бари Каримовичем, который обжог пищевод чистящей жидкостью, не повторилась та же история.
Наставник «Ласкового мая» переживает за своего давнего друга. Продюсер, несмотря на запреты врачей и полное оцепление отделения, сумел пробраться в палату к коллеге. В этом ему помогли сотрудницы медицинского учреждения. Они провели знаменитость через подвалы, затем он поднялся на лифте и прошел в реанимацию. Поступок Разина спровоцировал скандал, но он рад, что смог увидеть Алибасова и убедиться, что тот жив.
По словам продюсера, состояние его коллеги «очень тяжелое». Случайно выпитое наставником «На-На» химическое средство полностью обожгло пищевод и желудок. Гари Каримовичу требуется ряд серьезных операций. Разин надеется на выздоровление Алибасова, а пока призывает общественность прекратить травлю его жены и семьи.
ШоуБиз
Добавил: Ева Вит Сегодня, 10:56