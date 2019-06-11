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Андрей Разин опасается повторения Бари Алибасовым судьбы Юлии Началовой

Андрей Разин в студии «Привет, Андрей!» рассказал, как ему удалось попасть к Бари Алибасову, пребывающему в реанимации. Знаменитость поделился впечатлениями от посещения друга и выразил опасения, что продюсер может повторить судьбу Юлии Началовой.
Андрей Разин опасается повторения Бари Алибасовым судьбы Юлии Началовой

Госпитализацию певицы многие считали «полупиаром». Общественность не верила, что «больной палец» это серьезно и грозит летальным исходом. В результате осложнений заболевания Началова умерла. Разин опасается, чтобы с Бари Каримовичем, который обжог пищевод чистящей жидкостью, не повторилась та же история.

Наставник «Ласкового мая» переживает за своего давнего друга. Продюсер, несмотря на запреты врачей и полное оцепление отделения, сумел пробраться в палату к коллеге. В этом ему помогли сотрудницы медицинского учреждения. Они провели знаменитость через подвалы, затем он поднялся на лифте и прошел в реанимацию. Поступок Разина спровоцировал скандал, но он рад, что смог увидеть Алибасова и убедиться, что тот жив.
Андрей Разин опасается повторения Бари Алибасовым судьбы Юлии Началовой

По словам продюсера, состояние его коллеги «очень тяжелое». Случайно выпитое наставником «На-На» химическое средство полностью обожгло пищевод и желудок. Гари Каримовичу требуется ряд серьезных операций. Разин надеется на выздоровление Алибасова, а пока призывает общественность прекратить травлю его жены и семьи.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 10:56

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