Ученые: Употребление продуктов с охратоксином влияет на эмбриональное развитие

«Охратоксин А - это микотоксин, вырабатываемый различными видами грибов рода Aspergillus и Penicillium, который является общим продуктом питания в рационе человека и животных, особенно в зерновых культурах, а также в кофе, какао, пиве, винограде и в мясе животных, которые употребляли в пищу злаки с этим микотоксином», - выяснили научные сотрудники.





Научные сотрудники ранее уже проводили подобное исследование, но в том случае рассматривалось негативное влияние продуктов с охратоксином А на работу головного мозга и нервной системы взрослого человека. Теперь исследователи решили выяснить, как данный токсин, попадающий в организм с продуктами, влияет на эмбрион человека в утробе матери.Результаты исследования гласят, что присутствие этого микотоксина влияет на выживание и уменьшает пролиферацию человеческих клеток в зародышевом участке. Более того ученые узнали о негативных эффектах охратоксина А при апоптозе, процессе, который приводит к разрушению поврежденных клеток и является ключевым для соответствующего эмбрионального развития. Наличие этого микотоксина также увеличивает окислительный стресс, который влияет на жизнеспособность клеток и вызывает повреждение их ДНК.