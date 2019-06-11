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Ученые: Употребление продуктов с охратоксином влияет на эмбриональное развитие
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Ученые: Употребление продуктов с охратоксином влияет на эмбриональное развитие

Ученые из Университета Валенсии и Исследовательского центра Принсипе Фелипе (CIPF) провели исследование, в ходе которого намеревались выяснить, как продукты с охратоксином А влияют на эмбриональное развитие плода. Оказалось, что такая пища негативно сказывается на выживаемости и уменьшает пролиферацию клеток человека в эмбриональной фазе.
Ученые: Употребление продуктов с охратоксином влияет на эмбриональное развитие

Научные сотрудники ранее уже проводили подобное исследование, но в том случае рассматривалось негативное влияние продуктов с охратоксином А на работу головного мозга и нервной системы взрослого человека. Теперь исследователи решили выяснить, как данный токсин, попадающий в организм с продуктами, влияет на эмбрион человека в утробе матери.

«Охратоксин А - это микотоксин, вырабатываемый различными видами грибов рода Aspergillus и Penicillium, который является общим продуктом питания в рационе человека и животных, особенно в зерновых культурах, а также в кофе, какао, пиве, винограде и в мясе животных, которые употребляли в пищу злаки с этим микотоксином», - выяснили научные сотрудники.


Результаты исследования гласят, что присутствие этого микотоксина влияет на выживание и уменьшает пролиферацию человеческих клеток в зародышевом участке. Более того ученые узнали о негативных эффектах охратоксина А при апоптозе, процессе, который приводит к разрушению поврежденных клеток и является ключевым для соответствующего эмбрионального развития. Наличие этого микотоксина также увеличивает окислительный стресс, который влияет на жизнеспособность клеток и вызывает повреждение их ДНК.



 
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Наука / Авторские новости
Добавил: Виктория Романовская Сегодня, 09:37

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