Компания «Технопарк» будет отвечать на вопросы граждан о строительстве экотехнопарка «Шиес»
Не все жители Архангельской области, а также экоактивисты из разных субъектов РФ (в частности, Москвы и Санкт-Петербурга) положительно восприняли намерения властей построить в Архангельской области экотехнопарк «Шиес» по обращению с ТКО.
Он появится рядом с одноименной станцией на безлюдной местности, ближайший населенный пункт от которой находится на расстоянии в 40 км. За счет этого объекта власти хотят обеспечить разгрузку предприятий по утилизации отходов Архангельской области и Москвы. Условия соглашения со столичным правительством предусматривают инвестиционные вливания в размере 6 млрд. рублей в ближайшие три года.
Отзываясь на недовольство граждан, инвестор проекта в лице компании «Технопарк» реализует ряд мер, способствующих снижению градуса напряжения в Архангельской области. Так, на ее сайте можно будет задать любой вопрос по возведению экотехнопарка. Также в Шиесе откроется информационный центр, где сотрудники компании будут каждый день предоставлять гражданам ответы на вопросы о проекте. Кроме этого, инвестор наладит на своем сайте онлайн-трансляцию происходящего на объекте в круглосуточном режиме.
Он появится рядом с одноименной станцией на безлюдной местности, ближайший населенный пункт от которой находится на расстоянии в 40 км. За счет этого объекта власти хотят обеспечить разгрузку предприятий по утилизации отходов Архангельской области и Москвы. Условия соглашения со столичным правительством предусматривают инвестиционные вливания в размере 6 млрд. рублей в ближайшие три года.
Отзываясь на недовольство граждан, инвестор проекта в лице компании «Технопарк» реализует ряд мер, способствующих снижению градуса напряжения в Архангельской области. Так, на ее сайте можно будет задать любой вопрос по возведению экотехнопарка. Также в Шиесе откроется информационный центр, где сотрудники компании будут каждый день предоставлять гражданам ответы на вопросы о проекте. Кроме этого, инвестор наладит на своем сайте онлайн-трансляцию происходящего на объекте в круглосуточном режиме.