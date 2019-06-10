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Звезда «Дома-2» Марго Овсянникова обнародовала видео, на котором надувает средство контрацепции

Бывшая участница телестройки «Дом-2» Маргарита Овсянникова в очередной раз шокировала своих подписчиков. Дело в том, что в этот раз блондинка обнародовала в личном микроблоге видеоролик, на котором она надувает средство контрацепции.

Звезда «Дома-2» Марго Овсянникова обнародовала видео, на котором надувает средство контрацепции

Ни для кого не является секретом, что Овсянникова всегда любила весело проводить время. На лице у Маргариты всегда сияет улыбка, которой она постоянно заражает окружающих. Считанные часы назад выяснилось, что Овсянникова, желая подарить своей близкой приятельнице хорошее настроение в день ее рождения, помимо воздушных шариков решила вручить ей надутое средство контрацепции.

На видеоролику, который опубликовала Марго у себя на странице в Instagram, длинноволосая красавица соблазнительно двигается со средством контрацепции под всем известный хит прославленного российского блогера и телеведущей передачи «Орел и Решка» Анастасии Ивлеевой «15 сантиметров».

Звезда «Дома-2» Марго Овсянникова обнародовала видео, на котором надувает средство контрацепции

«Это мы Аллу готовимся поздравлять с днем рождения! Алла, это не намек! Пора бы уже! 24, как никак», - заявляет на записи экс-участница «Дома-2».

Нужно сказать, что свежая публикация Овсянниковой не осталась незамеченной. За несколько часов она набрала почти 7 тысяч «лайков» и огромное количество комментариев. Отметим, что мало кто критиковал Маргариту и ее стремление сделать своей близкой подруге необычный сюрприз, большинство подписчиков, наоборот, отмечали, что звезда «Дома-2» очень веселая и «клевая».



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 17:24

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