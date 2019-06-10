АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые научились предугадывать появление судорог у эпилептиков по крови
EUR 73.26 USD 65.04
Курс валют на 08.06.2019

Toyota Supra оказалась мощнее, чем официально заявленно производителем

Авто Toyota Supra во время тестов показало большую мощность, чем заявил производитель. Официальная статистика сообщает о 335 л. с. и 495 Нм, а в процессе эксплуатации показатели достигли 339 л. с. и 579 Нм.
Toyota Supra оказалась мощнее, чем официально заявленно производителем

Издание Car and Driver опубликовало результат, в котором было сказано, что новая Toyota Supra имеет не такую мощность, как заявил производитель. Благодаря динамометрическим испытаниям были определены 339 лошадиных силы и 579 Нм крутящего момента. Автоэксперты недавно опубликовали видео, где предупредили, чтобы пользователи не включали видео громко, так как «звук выхлопа может оглушить».

Также было обнаружено, что если учесть потери мощности в трансмиссии и задней оси, финальный результат должен был составить на 20-25% меньше, чем обозначенные характеристики авто. С крутящим моментом результат был выше заявленных значений.



 
+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Котова Алена Сегодня, 17:41

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Опубликован реальный запас хода
У берегов Мексики обнаружен синий
В России ужесточат правила прохождения
Кристина Асмус испробовала на себе
Toyota Supra оказалась мощнее, чем
Ученые научились предугадывать
В США молния убила мчавшегося
Звезда «Дома-2» Марго Овсянникова
УАЗ предлагает новые опции для вариаций
Светлана Ходченкова пришла на церемонию
Учёные дали три рекомендации для
Потап молчал о романе с Настей
Ирина Пинчук обнародовала переписку с
В ТОП-10 самых продаваемых смартфонов
Бари Алибасов до сих пор находится в
Назван список лекарств, которые
Участница «Дома-2» Светлана Тихомирова
Влад Кадони впервые показал свою девушку
Ученые рассказали, чем грозит работа во
Для второго ребенка Тимати собралось
Захара Саленко «испугал» храп Саши Черно
Хронический стресс поражает сердце и
Сестра певицы Нюши рассказала о романе
Московский экспортный центр запустил
Максим Галкин дал совет садоводам по
Немецкие медики объяснили, что делать
Ольга Бузова показала поклонникам новый
В Кузбассе мужчина задушил женщину и
Валерий Блюменкранц заявил, что даже
Регулярное измерение кровяного давления
Просмотреть все новости