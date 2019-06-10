Toyota Supra оказалась мощнее, чем официально заявленно производителем





Издание Car and Driver опубликовало результат, в котором было сказано, что новая Toyota Supra имеет не такую мощность, как заявил производитель. Благодаря динамометрическим испытаниям были определены 339 лошадиных силы и 579 Нм крутящего момента. Автоэксперты недавно опубликовали видео, где предупредили, чтобы пользователи не включали видео громко, так как «звук выхлопа может оглушить».Также было обнаружено, что если учесть потери мощности в трансмиссии и задней оси, финальный результат должен был составить на 20-25% меньше, чем обозначенные характеристики авто. С крутящим моментом результат был выше заявленных значений.