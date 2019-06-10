УАЗ предлагает новые опции для вариаций «Патриот»





Любителей хорошей музыки обрадует возможность установить на своего «железного коня» аудиосистему, которая включает в себя четыре динамика. Это обойдется меломанам в 10 900 рублей. Пластиковый корпус запасного колеса будет стоить 4 490 рублей. Задние парктроники появятся на машине за 6 900 рублей. А если такое устройство встроить еще и в передний бампер, то тогда цена машины будет больше на 10 900 рублей.В пакет «Мультимедиа» теперь включена возможность поставить на автомобиль камеру заднего вида для облегчения парковки. У этой опции цена различается в зависимости от варианта модели. Покупатели «Патриот» «Классик» отдадут 9 900 рублей, а установка такого девайса на «Оптимум» обойдется в 14 900.Изменения можно внести и в колеса. Диски «Футбол» размерности 235/70 R16 на «Классик» и «Оптимум» установят за 22 900, а на «Престиж» всего за 4 900 рублей. На «максимум» они могут быть поставлены бесплатно.