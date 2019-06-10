Московский экспортный центр запустил новую программу поддержки экспортеров





Как уточнила Н.Сергунина, перед всеми выездами за рубеж в рамках новой программы специалисты МЭЦ будут анализировать условия выхода на рынок другой страны. Они также выявят потенциально заинтересованных в продукции столичных компаний закупщиков, предварительно переговорят с ними, после чего помогут представителям московского бизнеса подготовиться к непосредственно переговорному процессу с байерами.В текущем году мегаполис запланировал ряд бизнес-миссий в Канаду, Вьетнам и еще несколько стран. Местом проведения дебютной бизнес-миссии станет французский Анси, куда поедут делегаты 13 мультипликационных студий российской столицы.