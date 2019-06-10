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Московский экспортный центр запустил новую программу поддержки экспортеров

С целью поддержки столичных компаний-экспортеров Московский экспортный центр (МЭЦ) успешно разработал программу их поддержки — бизнес-миссии. По словам вице-мэра мегаполиса Н.Сергуниной, в их рамках делегаты ориентированных на экспортную деятельность компаний будут на коллективной основе выезжать в разные государства для того, чтобы представить иностранным закупщикам свою продукцию.

Московский экспортный центр запустил новую программу поддержки экспортеров


Как уточнила Н.Сергунина, перед всеми выездами за рубеж в рамках новой программы специалисты МЭЦ будут анализировать условия выхода на рынок другой страны. Они также выявят потенциально заинтересованных в продукции столичных компаний закупщиков, предварительно переговорят с ними, после чего помогут представителям московского бизнеса подготовиться к непосредственно переговорному процессу с байерами.

В текущем году мегаполис запланировал ряд бизнес-миссий в Канаду, Вьетнам и еще несколько стран. Местом проведения дебютной бизнес-миссии станет французский Анси, куда поедут делегаты 13 мультипликационных студий российской столицы.



 
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Экономика / Общество
Добавил: Инна Сегодня, 15:21

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