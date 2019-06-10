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В Сети появились первые фото Renault Duster без камуфляжа

В Сети были опубликованы первые фотографии Renault Duster без камуфляжа. По предварительным данным, обновлённый автомобиль будет представлен в России в 2020 году.
В Сети появились первые фото Renault Duster без камуфляжа

Renault Duster 2-го поколения, отличается от тех авто, которые уже продаются в Южной Африке и ОАЭ. Обновленный кроссовер получил измененную линия капота и радиаторную решетку с хромированной отделкой. В салоне улучшилось качество отделки и появилась мультимедиа с поддержкой Apple CarPlay или Android Auto. Также автомобиль поступит в продажи в новых цветах, но пока не разглашается в каких именно.

На смену 2,0-литровому двигателю прйдёт более технологичный 1,33-литровый турбомотор, мощность которого составляет 170 лошадиных сил для Европы, а для РФ его мощность не превышает 150 лошадиных сил. По предварительным данным, Renault Duster 2-го поколения будет представлен в России в следующем году. Стоимость обновленного кроссовера пока неизвестна.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 14:29

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