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Аналитики «Одноклассников» огласили информацию о затратах на онлайн-игры

Аналитики социальной сети «Одноклассники» опубликовали информации о затратах на онлайн-игры. Согласно данным, разработчикам мобильных игр для проекта заплатили в этом году в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Аналитики «Одноклассников» огласили информацию о затратах на онлайн-игры

С января по май 2019 года «Одноклассники» заплатили разработчикам игр 200 миллионов рублей, что в два раза больше суммы за аналогичный период прошло года. Выплаты полностью зависят от внутреннеигровых покупок, которые совершают пользователи. Согласно статистике, за последние пять месяцев количество игроков выросло на 18 процентов. Причем часть женского пола составляет 66 процентов.

Пока нет информации о причинах такой тенденции. Возможно такую ситуацию вызвало какое-то приложение, быстро набравшее популярность у пользователей. Однако аналитики «Одноклассников» не раскрыли эту информацию.



 
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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 14:11

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