Андрей Бурковский вместе с семьей принял участие в благотворительном забеге

Уже шестой год подряд на Патриарших прудах в Москве проходит благотворительный забег в поддержку фонда помощи детям с органическими поражениями центральной нервной системы. Множество знаменитостей приняли участие в забеге. Однако только Андрей Бурковский привел на забег всю семью. Впечатлениями о забеге юморист поделился в своем аккаунте Instagram, прикрепив к посту фотографию с мероприятия.Андрей Бурковский уже несколько лет перебывает в браке с супругой Ольгой. У них есть двое детей: младшая дочка Лиса и сын Максим. Артист старается уделять все свободное время семье. Пользователи Сети одобрили решение юмориста привести на благотворительный забег семью. Также многие подметили, что члены семейства Бурковских очаровательные и отдельно похвалили главу семьи, поскольку он с детства проучивает детей к здоровому образу жизни.