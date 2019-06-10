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Андрей Бурковский вместе с семьей принял участие в благотворительном забеге

В центре Москвы прошел благотворительный забег в поддержку несовершеннолетних с проблемами центральной нервной системы. Андрей Бурковский вместе с семьей принял участие в мероприятии, чтобы поддержать больных детей.
Андрей Бурковский вместе с семьей принял участие в благотворительном забеге

Уже шестой год подряд на Патриарших прудах в Москве проходит благотворительный забег в поддержку фонда помощи детям с органическими поражениями центральной нервной системы. Множество знаменитостей приняли участие в забеге. Однако только Андрей Бурковский привел на забег всю семью. Впечатлениями о забеге юморист поделился в своем аккаунте Instagram, прикрепив к посту фотографию с мероприятия.

Андрей Бурковский уже несколько лет перебывает в браке с супругой Ольгой. У них есть двое детей: младшая дочка Лиса и сын Максим. Артист старается уделять все свободное время семье. Пользователи Сети одобрили решение юмориста привести на благотворительный забег семью. Также многие подметили, что члены семейства Бурковских очаровательные и отдельно похвалили главу семьи, поскольку он с детства проучивает детей к здоровому образу жизни.



 
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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 14:20

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