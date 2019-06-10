АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые обнаружили связь между лишним весом и раком простаты
EUR 73.26 USD 65.04
Курс валют на 08.06.2019

В Саратовской области ребенок задохнулся в запертом холодильнике

В Саратовской области правоохранители выясняют детали инцидента с гибелью ребенка. Тело восьмилетнего мальчика было найдено в запертом холодильнике, сообщают местные издания.
В Саратовской области ребенок задохнулся в запертом холодильнике

Согласно информации, ЧП произошло в населенном пункте Канавка. Мать ребенка не дождалась его возвращения домой после игры на улице, поэтому обратилась за помощью. На следующее утро родные пропавшего нашли его тело в старом холодильнике «ЗиЛ», находящегося во дворе и использующегося для хранения муки.

По предварительной версии, мальчик, играя во дворе, залез в холодильник, но не смог открыть дверь изнутри, в результате чего задохнулся. Точную причину смерти покажут результаты судмедэкспертизы. Сообщается, что на теле ребенка следов насильственной смерти при первичном осмотре обнаружено не было.



 
+Дзен +Яндекс новости
Происшествия
Добавил: Виктория Романовская Сегодня, 11:58

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Майя Донцова обнародовала первое
В Саратовской области ребенок
Меган Маркл придерживается простых
Родня нового мужчины Жени Феофилактовой
Смартфон OPPO с гибким дисплеем и
Ефим Шифрин поздравил Валентина
Звезда «Дома-2» Алена Водонаева
«Запоздалое раскаяние Портоса»:
В Британии обнаружено место падения
В России на 10 000 рублей подорожал
Влад Кадони о наряде Ольги Бузовой для
Аскольд Запашный с семьей попал в ДТП в
Муж Ксении Бородиной опять намекнул на
Samsung опубликовала рендеры
Составлен рейтинг лучших проектов
Ученые доказали, что люди-совы способны
Татьяна Тарасова рассказала об обмане
В Сети опубликован тизер Samsung Galaxy
Звезда «Дома-2» Саша Черно похвасталась
Яна Поплавская показала фанатам фото с
Эксперты рассказали об обнаруженном
Ксения Бородина для фотосессии в
В Башкирии во время обгона погибла
Депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму
Сын Татьяны Васильевой Филипп едва не
«Вам Кремль приплачивает?»: Дмитрия
Ученые обнаружили связь между лишним
Видео с обзором Google Pixel 4
Беременная Анастасия Решетова страдает
Skoda Scala получила заряженную
Просмотреть все новости