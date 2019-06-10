В Саратовской области ребенок задохнулся в запертом холодильнике





Согласно информации, ЧП произошло в населенном пункте Канавка. Мать ребенка не дождалась его возвращения домой после игры на улице, поэтому обратилась за помощью. На следующее утро родные пропавшего нашли его тело в старом холодильнике «ЗиЛ», находящегося во дворе и использующегося для хранения муки.По предварительной версии, мальчик, играя во дворе, залез в холодильник, но не смог открыть дверь изнутри, в результате чего задохнулся. Точную причину смерти покажут результаты судмедэкспертизы. Сообщается, что на теле ребенка следов насильственной смерти при первичном осмотре обнаружено не было.