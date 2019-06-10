АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты: Хроническая бессонница может убить
EUR 73.26 USD 65.04
Курс валют на 08.06.2019

Учёные из Грузии предложили выявлять глаукому по слезам

Учёные из Грузии разрабатывают технологию выявления глаукомы по слезам. Благодаря ей наличие патологии смогут определять на раннем этапе развития, тогда как на сегодняшний день её диагностируют уже на прогрессирующих стадиях.
Учёные из Грузии предложили выявлять глаукому по слезам

Опасность глаукомы заключается в том, что она может привести к слепоте. В то же время болезнь на ранних стадиях развития не имеет чётких симптомов, и когда человек осознаёт наличие проблемы со зрением и обращается к медицинскому специалисту за помощью, у него уже часто существенно повреждён зрительный нерв. В таких случаях врачи бессильны сохранить пациенту зрение.

Учёные из Грузии разрабатывают технологию, базирующуюся на выявлении связи между белковыми показателями, присутствующими в жидкости глаза, и очевидной структурной деформацией глаукомы. Исследователи пытаются обнаружить метод диагностирования общей проблемы с глазами, отслеживая процесс заболевания и его прогрессирование.

Выявлять патологию можно по слезам человека, полагают научные сотрудники. Сейчас они отбирают образцы жидкости, вырабатываемой слёзными железами глаз, у 400 пациентов с катарактой и у 200 – с глаукомой. Исследования будут продолжаться 4 года. Специалисты станут изучать профили белков в миллионной доле литра водянистой влаги, извлечённой из глаз того или иного испытуемого в ходе хирургического вмешательства.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 12:40

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
«Филипп везде находит Аллу»: Максим
В Индии запланировали запуск
Фильм «Люди Икс: Темный Феникс» стал
Эксперты составили рейтинг самых
Эксперты: Хроническая бессонница может
Юлия Проскурякова показала стройные
Учёные из Грузии предложили выявлять
Стали известны приметы, в которые верят
Скандальная участница «Дома-2» Ольга
Яна Рудковская восхитилась любимым авто
Эксперты составили рейтинг самых
Майя Донцова обнародовала первое
В Саратовской области ребенок
Меган Маркл придерживается простых
Родня нового мужчины Жени Феофилактовой
Смартфон OPPO с гибким дисплеем и
Ефим Шифрин поздравил Валентина
Звезда «Дома-2» Алена Водонаева
«Запоздалое раскаяние Портоса»:
В Британии обнаружено место падения
В России на 10 000 рублей подорожал
Влад Кадони о наряде Ольги Бузовой для
Аскольд Запашный с семьей попал в ДТП в
Муж Ксении Бородиной опять намекнул на
Samsung опубликовала рендеры
Составлен рейтинг лучших проектов
Ученые доказали, что люди-совы способны
Татьяна Тарасова рассказала об обмане
В Сети опубликован тизер Samsung Galaxy
Звезда «Дома-2» Саша Черно похвасталась
Просмотреть все новости