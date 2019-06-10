Учёные из Грузии предложили выявлять глаукому по слезам





Опасность глаукомы заключается в том, что она может привести к слепоте. В то же время болезнь на ранних стадиях развития не имеет чётких симптомов, и когда человек осознаёт наличие проблемы со зрением и обращается к медицинскому специалисту за помощью, у него уже часто существенно повреждён зрительный нерв. В таких случаях врачи бессильны сохранить пациенту зрение.Учёные из Грузии разрабатывают технологию, базирующуюся на выявлении связи между белковыми показателями, присутствующими в жидкости глаза, и очевидной структурной деформацией глаукомы. Исследователи пытаются обнаружить метод диагностирования общей проблемы с глазами, отслеживая процесс заболевания и его прогрессирование.Выявлять патологию можно по слезам человека, полагают научные сотрудники. Сейчас они отбирают образцы жидкости, вырабатываемой слёзными железами глаз, у 400 пациентов с катарактой и у 200 – с глаукомой. Исследования будут продолжаться 4 года. Специалисты станут изучать профили белков в миллионной доле литра водянистой влаги, извлечённой из глаз того или иного испытуемого в ходе хирургического вмешательства.