Учёные из Грузии предложили выявлять глаукому по слезам
Учёные из Грузии разрабатывают технологию выявления глаукомы по слезам. Благодаря ей наличие патологии смогут определять на раннем этапе развития, тогда как на сегодняшний день её диагностируют уже на прогрессирующих стадиях.
Опасность глаукомы заключается в том, что она может привести к слепоте. В то же время болезнь на ранних стадиях развития не имеет чётких симптомов, и когда человек осознаёт наличие проблемы со зрением и обращается к медицинскому специалисту за помощью, у него уже часто существенно повреждён зрительный нерв. В таких случаях врачи бессильны сохранить пациенту зрение.
Учёные из Грузии разрабатывают технологию, базирующуюся на выявлении связи между белковыми показателями, присутствующими в жидкости глаза, и очевидной структурной деформацией глаукомы. Исследователи пытаются обнаружить метод диагностирования общей проблемы с глазами, отслеживая процесс заболевания и его прогрессирование.
Выявлять патологию можно по слезам человека, полагают научные сотрудники. Сейчас они отбирают образцы жидкости, вырабатываемой слёзными железами глаз, у 400 пациентов с катарактой и у 200 – с глаукомой. Исследования будут продолжаться 4 года. Специалисты станут изучать профили белков в миллионной доле литра водянистой влаги, извлечённой из глаз того или иного испытуемого в ходе хирургического вмешательства.
Опасность глаукомы заключается в том, что она может привести к слепоте. В то же время болезнь на ранних стадиях развития не имеет чётких симптомов, и когда человек осознаёт наличие проблемы со зрением и обращается к медицинскому специалисту за помощью, у него уже часто существенно повреждён зрительный нерв. В таких случаях врачи бессильны сохранить пациенту зрение.
Учёные из Грузии разрабатывают технологию, базирующуюся на выявлении связи между белковыми показателями, присутствующими в жидкости глаза, и очевидной структурной деформацией глаукомы. Исследователи пытаются обнаружить метод диагностирования общей проблемы с глазами, отслеживая процесс заболевания и его прогрессирование.
Выявлять патологию можно по слезам человека, полагают научные сотрудники. Сейчас они отбирают образцы жидкости, вырабатываемой слёзными железами глаз, у 400 пациентов с катарактой и у 200 – с глаукомой. Исследования будут продолжаться 4 года. Специалисты станут изучать профили белков в миллионной доле литра водянистой влаги, извлечённой из глаз того или иного испытуемого в ходе хирургического вмешательства.
Наука
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 12:40