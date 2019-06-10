В Сети опубликован тизер Samsung Galaxy S11+





Как стало известно, Samsung Galaxy S11+ будет оснащен 4 камерами на 48 Мп, 5 Мп, и 12+12 Мп. Под безрамочным дисплеем QHD AMOLED вмонтирован сканер отпечатков пальцев. Также Galaxy S11+ будет обладать топовым процессором Snapdragon 855 c 10 гигабайтами оперативной памяти. За мощность новинки отвечает аккумулятор на 4500 мАч с возможностью беспроводной зарядки. Также стало известно, что смартфон получит камеру, которая будет выдвигаться под углом из верхней части устройства.По предварительным данным, новинка будет выпущена с поддержкой 6G. Стоимость устройства будет стартовать от 950 долларов. Представить новинку от Samsung планируют в начале следующего года на конференции WMC2020. Пользователи Сети уже выразили свое восхищение Galaxy S11+.