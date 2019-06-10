Ксения Бородина для фотосессии в Каппадокии наняла команду из восьми человек

«Как же красиво…» - пишут в Сети.

Если гулять, то на широкую ногу, судя по всему, именно этим неформальным правилом руководствуется Бородина, когда хочет сделать так, как не у всех. Не секрет, что на данный момент Ксения находится в Каппадокии, а до этого звезда «Дома-2» посетила Стамбул, который всегда мечтала увидеть.Конечно же, что когда Бородина увидела в Каппадокии не один десяток воздушных шаров в небе, ей тут же захотелось увековечить этот момент. Впрочем, вместо того, чтобы обратиться к своему супругу Курбану Омарову и попросить его сфотографировать ее, телеведущая телестройки «Дом-2» решила нанять команду из восьми человек.В итоге над фотосессией Бородиной в Каппадокии работали, помимо профессионального фотографа, стилист, несколько организаторов, поставщики платья, видеограф и так далее. И все это только ради того, чтобы сделать красивые снимки российской знаменитости.Как бы то ни было, но первый кадр, которым Бородина решила поделиться несколько часов назад у себя на странице в Instagram из фотосессии в Каппадокии, по достоинству оценила ее многомиллионная армия поклонников. По словам фолловеров, фотография передает характер звезды «Дома-2» и от него буквально невозможно оторваться.