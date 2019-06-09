Ученые назвали продуты, вызывающие рак молочной железы





Исследование на данную тематику провели научные сотрудники Университета Техаса. По их словам, представительницам прекрасного пола не стоит злоупотреблять алкогольными напитками и кондитерскими изделиями. Высокий уровень сахара имеется также в соусах, кетчупах и энергетиках. Распитие спиртосодержащих продуктов чревато увеличением эстрогена и дальнейшим повреждением клеток ДНК. Те начинают плохо делиться, из-за чего появляются опухоли.Также женщинам стоит прекратить в больших количествах употреблять еду, богатую жирами. Особенно это касается переработанной продукции: картофель фри, всяческие гамбургеры, чизбургеры, колбасу и сосиски с содержанием красного мяса.