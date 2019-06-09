АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Перья возникли за 100 млн лет до птиц
EUR 73.26 USD 65.04
Курс валют на 08.06.2019

Ученые назвали продуты, вызывающие рак молочной железы

Названы пищевые продукты, употребление которых приводит к развитию рака молочных желез. В их число внесли переработанное мясо, фаст-фуд и другое.
Ученые назвали продуты, вызывающие рак молочной железы

Исследование на данную тематику провели научные сотрудники Университета Техаса. По их словам, представительницам прекрасного пола не стоит злоупотреблять алкогольными напитками и кондитерскими изделиями. Высокий уровень сахара имеется также в соусах, кетчупах и энергетиках. Распитие спиртосодержащих продуктов чревато увеличением эстрогена и дальнейшим повреждением клеток ДНК. Те начинают плохо делиться, из-за чего появляются опухоли.

Также женщинам стоит прекратить в больших количествах употреблять еду, богатую жирами. Особенно это касается переработанной продукции: картофель фри, всяческие гамбургеры, чизбургеры, колбасу и сосиски с содержанием красного мяса.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 20:40

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Американцы устроили заезд между
Анджелина Джоли посетила лагерь
Ученые назвали продуты, вызывающие рак
Родные Джорджа Майкла отказались делать
Ученые объяснили причину нежелания
Гоша Куценко назвал премию “Муз-ТВ”
Орешкин высказался о влиянии торговой
Ученые из США назвали симптомы
Внебрачную дочь Александра Головина с
Филипп Киркоров почтил память покойной
Назван ТОП-5 субмарин, которые за
В Волгограде несколько дней ищут
Эксперты напомнили о правилах
Сестра Нонны Мордюковой рассказала о
Ученые: Привычка переводить будильник
Американский журналист назвал комплекс
Эксперты составили ТОП-5 заблуждений
Ученые рассказали, отчего некоторые
Звезда “Битвы экстрасенсов” Ахметжанова
Бренд Mercedes опубликовал цены на
Нюша в день рождения мужа Игоря Сивова
Ани Лорак поздравила свою дочь Софию с
Астрономы назвали самые странные и
Подруга Людмила Зыкиной рассказала, что
Эксперты составили ТОП-5 самых дешевых
В центре Млечного Пути обнаружена
Дочь Виктора Рыбина не страдает от
Эксперты рассказали, в какие части Луны
Выяснилось, какие безалкогольные
Ирина Салтыкова на премии “Муз-ТВ”
Просмотреть все новости