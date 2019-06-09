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Эксперты напомнили о правилах пользования йодом, зеленкой и хлоргексидином

Эксперты напомнили о правилах пользования такими распространенными и дешевыми антисептиками, как йод, зеленка и хлоргексидин. Стало известно об истории возникновения и опасностях этих препаратов.
Эксперты напомнили о правилах пользования йодом, зеленкой и хлоргексидином

Как известно, свойства зеленки в медицине открыли случайно: в середине XIX века химик открыл устойчивые анилиновые красители, которые стали использовать для пометок колоний микробов. Вскоре ученые заметили, что микроорганизмы быстро погибают от воздействия препарата и в СССР запустили массовое производство этого дешевого и эффективного средства. В современности никто не изучал свойства зеленки, но медики предупреждают, что от попадания на открытую рану она может вызвать химический ожог, а при воздействии на глазное яблоко — слепоту.

Стоит помнить, что йод вступает в реакцию с металлами, а также с перекисью водорода. Эксперты отмечают, что в продаже есть более мягкие разновидности препарата, а именно синий йод, йокс или бетадин. Хлоргексидин может вызывать аллергию, что признали в США и России.



 
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Общество
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 19:43

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