Сестра Нонны Мордюковой рассказала о влюбленности актрисы в Никиту Михалкова
Стало известно о влюбленности известной актрисы Нонны Мордюковой в режиссера Никиту Михалкова. О романах своей сестры Людмила Мордюкова рассказала в программе “Далекие близкие”.
Главным мужчиной в своей жизни Нонна Мордюкова называла первого супруга Вячеслава Тихонова, с которым прожила 13 лет. В семье воспитывался единственный ребенок актрисы, который тоже связал жизнь с кино. Супруга актера Наталья Варлей отмечала, что звездная мать, строгая в профессиональной критике, не признала в наследнике настоящего артиста, и он переживал по этому поводу. Мордюкова рассталась с супругом по причине любви к Борису Андроникашвили и с новым мужем она прожила шесть лет. Затем артистка имела массу ролей и в этой творческой среде влюбилась в Никиту Михалкова.
Людмила Мордюкова отметила, что влюбленность имела место в 1981 году во время съемок “Родни”. Однако большая симпатия не переросла в нечто большее. Вскоре актриса потеряла единственного сына, что тяжело переживала, а в конце жизненного пути она возобновила общение с Вячеславом Тихоновым.
Главным мужчиной в своей жизни Нонна Мордюкова называла первого супруга Вячеслава Тихонова, с которым прожила 13 лет. В семье воспитывался единственный ребенок актрисы, который тоже связал жизнь с кино. Супруга актера Наталья Варлей отмечала, что звездная мать, строгая в профессиональной критике, не признала в наследнике настоящего артиста, и он переживал по этому поводу. Мордюкова рассталась с супругом по причине любви к Борису Андроникашвили и с новым мужем она прожила шесть лет. Затем артистка имела массу ролей и в этой творческой среде влюбилась в Никиту Михалкова.
Людмила Мордюкова отметила, что влюбленность имела место в 1981 году во время съемок “Родни”. Однако большая симпатия не переросла в нечто большее. Вскоре актриса потеряла единственного сына, что тяжело переживала, а в конце жизненного пути она возобновила общение с Вячеславом Тихоновым.
ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 19:35