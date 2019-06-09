АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Перья возникли за 100 млн лет до птиц
EUR 73.26 USD 65.04
Курс валют на 08.06.2019

Сестра Нонны Мордюковой рассказала о влюбленности актрисы в Никиту Михалкова

Стало известно о влюбленности известной актрисы Нонны Мордюковой в режиссера Никиту Михалкова. О романах своей сестры Людмила Мордюкова рассказала в программе “Далекие близкие”.
Сестра Нонны Мордюковой рассказала о влюбленности актрисы в Никиту Михалкова

Главным мужчиной в своей жизни Нонна Мордюкова называла первого супруга Вячеслава Тихонова, с которым прожила 13 лет. В семье воспитывался единственный ребенок актрисы, который тоже связал жизнь с кино. Супруга актера Наталья Варлей отмечала, что звездная мать, строгая в профессиональной критике, не признала в наследнике настоящего артиста, и он переживал по этому поводу. Мордюкова рассталась с супругом по причине любви к Борису Андроникашвили и с новым мужем она прожила шесть лет. Затем артистка имела массу ролей и в этой творческой среде влюбилась в Никиту Михалкова.
Сестра Нонны Мордюковой рассказала о влюбленности актрисы в Никиту Михалкова

Людмила Мордюкова отметила, что влюбленность имела место в 1981 году во время съемок “Родни”. Однако большая симпатия не переросла в нечто большее. Вскоре актриса потеряла единственного сына, что тяжело переживала, а в конце жизненного пути она возобновила общение с Вячеславом Тихоновым.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 19:35

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Американцы устроили заезд между
Анджелина Джоли посетила лагерь
Ученые назвали продуты, вызывающие рак
Родные Джорджа Майкла отказались делать
Ученые объяснили причину нежелания
Гоша Куценко назвал премию “Муз-ТВ”
Орешкин высказался о влиянии торговой
Ученые из США назвали симптомы
Внебрачную дочь Александра Головина с
Филипп Киркоров почтил память покойной
Назван ТОП-5 субмарин, которые за
В Волгограде несколько дней ищут
Эксперты напомнили о правилах
Сестра Нонны Мордюковой рассказала о
Ученые: Привычка переводить будильник
Американский журналист назвал комплекс
Эксперты составили ТОП-5 заблуждений
Ученые рассказали, отчего некоторые
Звезда “Битвы экстрасенсов” Ахметжанова
Бренд Mercedes опубликовал цены на
Нюша в день рождения мужа Игоря Сивова
Ани Лорак поздравила свою дочь Софию с
Астрономы назвали самые странные и
Подруга Людмила Зыкиной рассказала, что
Эксперты составили ТОП-5 самых дешевых
В центре Млечного Пути обнаружена
Дочь Виктора Рыбина не страдает от
Эксперты рассказали, в какие части Луны
Выяснилось, какие безалкогольные
Ирина Салтыкова на премии “Муз-ТВ”
Просмотреть все новости