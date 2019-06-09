Сестра Нонны Мордюковой рассказала о влюбленности актрисы в Никиту Михалкова





Главным мужчиной в своей жизни Нонна Мордюкова называла первого супруга Вячеслава Тихонова, с которым прожила 13 лет. В семье воспитывался единственный ребенок актрисы, который тоже связал жизнь с кино. Супруга актера Наталья Варлей отмечала, что звездная мать, строгая в профессиональной критике, не признала в наследнике настоящего артиста, и он переживал по этому поводу. Мордюкова рассталась с супругом по причине любви к Борису Андроникашвили и с новым мужем она прожила шесть лет. Затем артистка имела массу ролей и в этой творческой среде влюбилась в Никиту Михалкова.Людмила Мордюкова отметила, что влюбленность имела место в 1981 году во время съемок “Родни”. Однако большая симпатия не переросла в нечто большее. Вскоре актриса потеряла единственного сына, что тяжело переживала, а в конце жизненного пути она возобновила общение с Вячеславом Тихоновым.