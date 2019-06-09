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Ученые: Привычка переводить будильник по утрам укажет на проблемы со сном

Многие утром переводят будильник, чтобы дольше оставаться в постели. Эта привычка, уверены эксперты, свидетельствует о проблемах со сном.
Ученые: Привычка переводить будильник по утрам укажет на проблемы со сном

Просыпаясь по утрам, чтобы идти на работу или учебу, большинство людей переводят будильник на несколько минут, чтобы полежать в кровати. Если же такая практика уже превратилась в привычку, это может говорить о нарушениях сна. Об этом заявили ученые, исследовавшие расстройства сна, по их мнению, чем чаще человек прибегает к использованию функции повтора на будильнике, тем большие проблемы с ночным отдыхом он испытывает.

Кроме того, люди, постоянно откладывающие время утреннего подъема, часто страдают расстройствами кровяного давления, проблемами с памятью и весом. Это происходит из-за нарушения у них циркадных ритмов, своеобразных биологических часов. Они ответственны за регулировку всех функций, а также физического, психического здоровья и поведения.

Обычно взрослому человеку достаточно приблизительно восемь часов ночного сна. За это время организм проходит все стадии сна в необходимом для восстановления количестве времени. Нарушения такого процесса приводят к чувству усталости, упадку сил сразу после пробуждения, даже при достаточном времени, отведенном для сна.

На качество сна влияют многие факторы, например, еда в ночное время, пользование электронными гаджетами или курение, прием алкоголя. Обычно привычка переводить звонок на более позднее время возникает в подростковом возрасте, когда желание развлекаться или наоборот, дольше проводить времени за учебой, заставляет привыкать к более позднему отходу ко сну. При этом перевод будильника не дает возможности действительно отдохнуть, однако может негативно сказаться на работе, учебе и т. д. Организм, «запутавшись» в ритмах, может начать выделять большее количество нейрохимикатов.



 
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Наука
Добавил: Еремеев Юрий Сегодня, 19:27

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