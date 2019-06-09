Ученые из США назвали симптомы слабоумия у собак





Если такое состояние не диагностировано в больнице, то определенные признаки все равно могут свидетельствовать об ухудшении работы мозга питомца. Например, бесцельное блуждание или углубленный взгляд в никуда говорят о постепенном развитии слабоумия. Нежелание пса больше времени проводить с хозяином тоже указывает на опасную болезнь.Научные сотрудники Университета Вашингтона уверены, что обязана насторожить людей тревожность животного и его неуклюжесть. Собаки могут страдать дистимией, заболеванием, когда питомец не может понять, куда ему идти. В списке признаков слабоумия и агрессия по отношению к собственнику или иным домашним зверькам. Это происходит по причине того, что псы больше их не признают. Также стоит обратить внимание на их поведение ночью: если в такое время животные бродят бесцельно, то это говорит о нарушении работы функций мозга.