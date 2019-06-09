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Дочь Виктора Рыбина не страдает от развода родителей

Дочь певца Виктора Рыбина рассказала о разводе родителей и отношениях в семье. Несмотря на разлад Мария Рыбина смогла сохранить теплые отношения со знаменитым отцом.
Дочь Виктора Рыбина не страдает от развода родителей

В новом выпуске программы “Когда все дома” Мария Рыбина призналась, что легко пережила расставание родителей, поскольку они поступили верно. Пара не жила вместе, но не подавала на развод ради дочери. Виктор Рыбин всегда поддерживал наследницу и помогал в сложные моменты, а также регулярно навещал дочь или приглашал ее в гости. На данный момент Мария Рыбина работает офицером полиции и родители не были против ее выбора. Дочь певца уверена, что унаследовала от отца твердость характера и честность, а сам Рыбин отмечает, что его ребенок имеет большую силу духа, чем он сам.
Дочь Виктора Рыбина не страдает от развода родителей

Виктор Рыбин женился на Наталье Сенчуковой, а между новой возлюбленной отца и Марией Рыбиной сложились гармоничные отношения. В своей семье музыкант воспитывает сына Василия 1999 года рождения.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 18:00

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