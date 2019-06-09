АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Перья возникли за 100 млн лет до птиц
EUR 73.26 USD 65.04
Курс валют на 08.06.2019

Ученые: Перья возникли за 100 млн лет до птиц

Новое исследование найденных в Китае окаменелостей показывает, что перья возникли за 100 млн лет до птиц и, возможно, опередили динозавров. Результаты данного исследования опубликованы в издании Trends in Ecology and Evolution.
Ученые: Перья возникли за 100 млн лет до птиц

Ученые совершили прорыв во время изучения новых окаменелостей птерозавра из Китая. Когда-то считавшиеся чешуйчатыми рептилиями, эти доисторические животные были покрыты четырьмя видами перьев и пуха. Открытие привело ученых к общему предку птерозавров и динозавров. Предполагается, что перья возникли 250 млн лет назад, чтобы обеспечить теплом их носителя. Данные структуры появились в раннем триасе, а в то время предки динозавров, известные как архозавры, находились в жестокой гонке за выживание с предками млекопитающих.

Как отметил ученый Баою Цзян из университета Нанкин, изначально динозавры с перьями были близки к происхождению птиц в эволюционном дереве. Затем обнаруженный в России динозавр Кулиндадромей нарушил главную идею. У него оказалась почти идеально сохранившаяся кожа, покрытая чешуей на ногах и хвосте, и странными вьющимися перьями по всему телу. Помимо недавних исследований палеонтологии, результаты также поддерживаются генетикой. В 2017 году эксперимент показал, что одна и та же сеть регуляции генома стимулировала развитие чешуи рептилий, перьев птиц и шерсти млекопитающих. Таким образом корень всех трех структур мог присутствовать у общего предка, жившего до 420 млн лет назад.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука / Авторские новости
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 16:30

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Дочь Виктора Рыбина не страдает от
Эксперты рассказали, в какие части Луны
Выяснилось, какие безалкогольные
Ирина Салтыкова на премии “Муз-ТВ”
Песков назвал «изюминки» общения Путина
Звезда «Дома-2» Вика Романец показала
В Geekbench засветился планшет Samsung
Врач назвала способные навредить ногам
Дима Билан поблагодарил Яну Рудковскую
38-летний Гоген Солнцев назвал «ересью»
В Польше обнаружили древние гробницы со
В Москве хирурги сделали операцию
Влад Кадони опять намекнул на служебный
Ученые: Перья возникли за 100 млн лет
Названы признаки заправки автомобиля
Годовалый внук Валентина Юдашкина
«Очнулся!»: Звезда «Дома-2» Вальтер
Эксперты назвали 10 самых экономичных
iOS 13 теперь показывает слежение
Ольга Орлова призналась, что ей нужен
Юлия Высоцкая станцевала зажигательный
Эксперты назвали 5 проблем с гибридными
Звезда сериала “Папины дочки” Дарья
«Дом-2»: Ирина Пингвинова призналась,
«Дом-2»: Ирина Пингвинова призналась,
Яна Рудковская не верит, что в
В Подмосковье при пожаре погибли два
Банки смогут лишать лицензии за
Звезда «Дома-2» Рима Пенджиева отменила
Психологи озвучили главные признаки
Просмотреть все новости