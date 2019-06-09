Ученые: Перья возникли за 100 млн лет до птиц





Ученые совершили прорыв во время изучения новых окаменелостей птерозавра из Китая. Когда-то считавшиеся чешуйчатыми рептилиями, эти доисторические животные были покрыты четырьмя видами перьев и пуха. Открытие привело ученых к общему предку птерозавров и динозавров. Предполагается, что перья возникли 250 млн лет назад, чтобы обеспечить теплом их носителя. Данные структуры появились в раннем триасе, а в то время предки динозавров, известные как архозавры, находились в жестокой гонке за выживание с предками млекопитающих.Как отметил ученый Баою Цзян из университета Нанкин, изначально динозавры с перьями были близки к происхождению птиц в эволюционном дереве. Затем обнаруженный в России динозавр Кулиндадромей нарушил главную идею. У него оказалась почти идеально сохранившаяся кожа, покрытая чешуей на ногах и хвосте, и странными вьющимися перьями по всему телу. Помимо недавних исследований палеонтологии, результаты также поддерживаются генетикой. В 2017 году эксперимент показал, что одна и та же сеть регуляции генома стимулировала развитие чешуи рептилий, перьев птиц и шерсти млекопитающих. Таким образом корень всех трех структур мог присутствовать у общего предка, жившего до 420 млн лет назад.