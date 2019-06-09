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«Дом-2»: Ирина Пингвинова призналась, что попала в номинацию на выгон, но ее спасла Ольга Орлова

Бывшая пассия Валерия Блюменкранца сообщила поклонникам о новых правилах реалити-шоу «Дом-2». По словам Ирины Пингвиновой, теперь в субботнем выпуске телестройки будут номинировать на выгон не только жителей Поляны, но и участников проекта «Остров любви». Также она сообщила, что попала в номинацию на выгон, но ее спасла Ольга Орлова.

«Дом-2»: Ирина Пингвинова призналась, что попала в номинацию на выгон, но ее спасла Ольга Орлова

На днях на странице Пингвиновой в Instagram появился длинный пост, который тут же заинтересовал многочисленных пользователей Сети. А все потому, что в нем длинноволосая красавица поведала фолловерам о новых уставах телешоу.

Как утверждает Пингвинова, как только руководство «Дома-2» решило отменить иммунитет для сейшельских жителей, она тут же попала в номинацию на ток-шоу «Бородина против Бузовой». Девушка до сих пор не понимает, как так произошло, ведь старалась следовать советам коллектива.

Выяснилось, что на очередном шоу ее буквально «распинали» за то, что она сходила на свидание с Максимом Павленко и приняла от него букет цветов, несмотря на то, что герои «Острова любви» сами советовали ей постараться забыть Валерия Блюменкранца и присмотреться к свободным парням.

«Дом-2»: Ирина Пингвинова призналась, что попала в номинацию на выгон, но ее спасла Ольга Орлова

«… Я иногда просто в шоке от несправедливости! Стараюсь сохранять спокойствие сейчас, не реагировать, но не всегда получается!» - призналась звезда «Дома-2» поклонникам.

По словам Пингвиновой, от выгона за ворота ее спасла Ольга Орлова, за что она очень благодарна поющей телеведущей «Дома-2». В конце Ирина решила поинтересоваться у фолловеров, как они считают, справедливо ли то, что руководство реалити-шоу решило ввести новые правила на проект.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 15:24

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