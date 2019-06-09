«Дом-2»: Ирина Пингвинова призналась, что попала в номинацию на выгон, но ее спасла Ольга Орлова

«… Я иногда просто в шоке от несправедливости! Стараюсь сохранять спокойствие сейчас, не реагировать, но не всегда получается!» - призналась звезда «Дома-2» поклонникам.

На днях на странице Пингвиновой в Instagram появился длинный пост, который тут же заинтересовал многочисленных пользователей Сети. А все потому, что в нем длинноволосая красавица поведала фолловерам о новых уставах телешоу.Как утверждает Пингвинова, как только руководство «Дома-2» решило отменить иммунитет для сейшельских жителей, она тут же попала в номинацию на ток-шоу «Бородина против Бузовой». Девушка до сих пор не понимает, как так произошло, ведь старалась следовать советам коллектива.Выяснилось, что на очередном шоу ее буквально «распинали» за то, что она сходила на свидание с Максимом Павленко и приняла от него букет цветов, несмотря на то, что герои «Острова любви» сами советовали ей постараться забыть Валерия Блюменкранца и присмотреться к свободным парням.По словам Пингвиновой, от выгона за ворота ее спасла Ольга Орлова, за что она очень благодарна поющей телеведущей «Дома-2». В конце Ирина решила поинтересоваться у фолловеров, как они считают, справедливо ли то, что руководство реалити-шоу решило ввести новые правила на проект.