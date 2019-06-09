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Юлия Высоцкая станцевала зажигательный танец во время прогулки по Москве

Российская актриса театра и кино, телеведущая и кулинар Юлия Высоцкая станцевала зажигательный танец во время прогулки по Москве. В своем Instagram-аккаунте заслуженная артистка Российской Федерации опубликовала видео своего веселого времяпровождения.
Юлия Высоцкая станцевала зажигательный танец во время прогулки по Москве

45-летняя актриса, прогуливаясь по улицам Москвы, станцевала зажигательный танец под собственное музыкальное сопровождение на мотивы песни одного из популярных фильмов «Шагаю по Москве». На видео, одетая в короткие шорты и топ, Юлия Высоцкая улыбалась, кружилась и подпрыгивала. «Доброе утро! И ура!» - написала артистка под постом, добавив хэштеги «#проснуласьулыбнулась#воскресенье #даликофе.

Стоит отметить, что публикация Высоцкой набрала больше 200 тысяч просмотров. Instagram-подписчики восхитились красотой и физической формой артистки, написав: «Ножки, фигурка, энергетика, прелесть!», «Как приятно! Столько жизни, энергии! Спасибо за позитив!»



 
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ШоуБиз
Добавил: Савченко Яна Сегодня, 15:47

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