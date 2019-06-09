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Новенькая участница «Дома-2» Любовь Дробкова призналась в симпатии к Валерию Блюменкранцу

Новенькая героиня шоу «Дом-2» Любовь Дробкова призналась Валерию Блюменкранцу в чувствах. Нужно сказать, что коллектив телепроекта «Остров любви» не верит в искренность слов длинноволосой красавицы, так как ребята уверены, что брюнетка хочет воспользоваться бывшим возлюбленным Ирины Пинчук, как «проходным билетом».

Новенькая участница «Дома-2» Любовь Дробкова призналась в симпатии к Валерию Блюменкранцу

Считанные часы назад в эфир канала «ТНТ» вышла новая серия телешоу «Дом-2. Остров любви», в которой выяснилось, что у Дробковой и Блюменкранца произошло «волшебство». Любовь попыталась оправдать такой скоропостижный интим с Валерием, указав на то, что сразу же почувствовала к мужчине сильную симпатию и влечение.

Как бы то ни было, но коллеги новенькой участницы «Дома-2» не верят девушке и постоянно обсуждают ее поведение во время прихода на телестройку. Стоит напомнить, что Дробкова в первый же день своего нахождения в Периметре предстала перед публикой с разрисованным обнаженным бюстом под футбольный мяч.

Новенькая участница «Дома-2» Любовь Дробкова призналась в симпатии к Валерию Блюменкранцу

По мнению ребят, Любовь намерено сразу же продемонстрировала Блюменкранцу свои «прелести», чтобы тот начал просить руководство «Дома-2» отправить ее к нему на Сейшельские острова. Также участники реалити-шоу не оставляют без внимания и тот факт, что Дробкова не желает найти общий язык с ними, а постоянно ходит за Валерием, чем опять наталкивает на мысль о том, что она надеется на его поддержку.

В свою очередь Блюменкранц не стал скрывать, что ему на самом деле не очень интересно общаться с Дробковой, и эти отношения могут оказаться для него очередным курортным романом.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:58

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