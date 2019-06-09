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Эксперты дали несколько советов для увеличения срока службы амортизаторов

Летнее время является периодом отпусков, и автомобили проходят большее расстояние, чем в другие времена года. При этом увеличенная нагрузка идет на амортизаторы, поэтому эксперты дали несколько советов, чтобы увеличить их срок службы.
Эксперты дали несколько советов для увеличения срока службы амортизаторов

Самой распространённой проблемой на российских дорогах является пробой. Численные ухабы и ямы делают проезд не только дискомфортным, но и опасным для частей и механизмов автомобиля. Наиболее подвержены нагрузке амортизаторы, которые берут основной удар на себя. Эксперты рекомендуют в первую очередь следить за дорожным покрытием и при возможности избегать наезда на ухабы.
Эксперты дали несколько советов для увеличения срока службы амортизаторов

Второй распространенной проблемой повышенного износа амортизатора является повреждение пыльника. Эта деталь отвечает за предотвращение попадания грязи и песка на амортизатор, что негативно сказываются на работе подвески. Чтобы избежать течи и быстрого износа амортизаторов рекомендуется систематически проверять пыльники, а в случае необходимости менять их.
Эксперты дали несколько советов для увеличения срока службы амортизаторов

Подвеска автомобиля является совокупностью многих частей и механизмов. Износ или повреждение одного из них приводит к некорректной работе всей системы, что чревато повреждениями или быстром износом исправных частей. Во избежание лишних затрат и нежелательных последствий рекомендуется своевременно устранять любое повреждение или заменять изношенную деталь. Это позволит значительно сократить расходы и обеспечить безопасную езду.
Эксперты дали несколько советов для увеличения срока службы амортизаторов

Перегруз амортизаторов также крайне негативно сказывается не только на их работе, но и на целостности. Лишний вес может привести к пробою даже при наезде на небольшой ухаб. При перенагрузке амортизаторы частично теряют свои свойства, и в дальнейшем работают не на всю мощность. Категорически не рекомендуется перегружать автомобиль. Лучше сделать лишний круг, чем максимально загрузить транспортное средство вещами. Соблюдение элементарных правил позволит значительно увеличить срок службы амортизаторов и сэкономить деньги.



 
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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 11:04

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