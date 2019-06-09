Эксперты дали несколько советов для увеличения срока службы амортизаторов





Самой распространённой проблемой на российских дорогах является пробой. Численные ухабы и ямы делают проезд не только дискомфортным, но и опасным для частей и механизмов автомобиля. Наиболее подвержены нагрузке амортизаторы, которые берут основной удар на себя. Эксперты рекомендуют в первую очередь следить за дорожным покрытием и при возможности избегать наезда на ухабы.Второй распространенной проблемой повышенного износа амортизатора является повреждение пыльника. Эта деталь отвечает за предотвращение попадания грязи и песка на амортизатор, что негативно сказываются на работе подвески. Чтобы избежать течи и быстрого износа амортизаторов рекомендуется систематически проверять пыльники, а в случае необходимости менять их.Подвеска автомобиля является совокупностью многих частей и механизмов. Износ или повреждение одного из них приводит к некорректной работе всей системы, что чревато повреждениями или быстром износом исправных частей. Во избежание лишних затрат и нежелательных последствий рекомендуется своевременно устранять любое повреждение или заменять изношенную деталь. Это позволит значительно сократить расходы и обеспечить безопасную езду.Перегруз амортизаторов также крайне негативно сказывается не только на их работе, но и на целостности. Лишний вес может привести к пробою даже при наезде на небольшой ухаб. При перенагрузке амортизаторы частично теряют свои свойства, и в дальнейшем работают не на всю мощность. Категорически не рекомендуется перегружать автомобиль. Лучше сделать лишний круг, чем максимально загрузить транспортное средство вещами. Соблюдение элементарных правил позволит значительно увеличить срок службы амортизаторов и сэкономить деньги.