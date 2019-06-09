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Ученые установили связь между плохим сном и неправильным питанием

Американские ученые провели исследование и установили связь между плохим сном и неправильным питанием человека. Оказалось, что те люди, которые имеют нарушенный режим сна, сталкиваются с дефицитом многих полезных веществ и витаминов.
Ученые установили связь между плохим сном и неправильным питанием

Об этом рассказали представители Национального обследования здоровья и питания США в рамках ежегодного собрания Американского общества питания. Ученые провели исследование и установили связь между плохим сном и неправильной диетой человека. Результаты говорят о том, что те люди, которые обычно спят менее 7 часов в день, имеют серьезный недостаток многих полезных веществ. Среди них: витамины A, D и B1, а также магний, кальций, цинк и фосфор.

Обнаруженная связь между плохим сном и неправильным питанием более явно проявляется у женщин, чем у мужчин. При этом ученым удалось установить, что данную проблему частично решает систематический прием пищевых добавок, способных заполнить имеющиеся пробелы в рационе.

Особенностью данного исследования является то, что оно ретроспективное, поэтому на основании полученных данных ученые не могут установить, какая проблема является причиной, а какая – следствием. Поэтому и плохой сон может приводить к тому, что организм хуже усваивает питательные вещества, и наоборот – дефицит полезных соединений способен нарушать качество отдыха человека. Поэтому американские ученые намерены заняться новыми исследованиями в данном направлении.



 
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Наука
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 12:30

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