Ученые установили связь между плохим сном и неправильным питанием





Об этом рассказали представители Национального обследования здоровья и питания США в рамках ежегодного собрания Американского общества питания. Ученые провели исследование и установили связь между плохим сном и неправильной диетой человека. Результаты говорят о том, что те люди, которые обычно спят менее 7 часов в день, имеют серьезный недостаток многих полезных веществ. Среди них: витамины A, D и B1, а также магний, кальций, цинк и фосфор.Обнаруженная связь между плохим сном и неправильным питанием более явно проявляется у женщин, чем у мужчин. При этом ученым удалось установить, что данную проблему частично решает систематический прием пищевых добавок, способных заполнить имеющиеся пробелы в рационе.Особенностью данного исследования является то, что оно ретроспективное, поэтому на основании полученных данных ученые не могут установить, какая проблема является причиной, а какая – следствием. Поэтому и плохой сон может приводить к тому, что организм хуже усваивает питательные вещества, и наоборот – дефицит полезных соединений способен нарушать качество отдыха человека. Поэтому американские ученые намерены заняться новыми исследованиями в данном направлении.