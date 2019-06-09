Ученые: Замедление Луной вращения Земли грозит разрушением экосистемы





Вращение Земли замедляется, поскольку планета использует энергию, чтобы удерживать прилив перед орбитой Луны. Это приводит к более сильным и частым землетрясениям, что может быть связано с изменениями в ядре Земли, которые в конечном итоге оказывают влияние на поверхность. С начала XX века происходили землетрясения выше 7 баллов, что отмечено в годы, когда вращение планеты замедлилось. В эти периоды происходило около 25 сильных встрясок в год, а в остальное время средняя цифра составляла около 15 землетрясений ежегодно.Корреляция между вращением Земли и землетрясением является значимой и предполагает увеличение числа интенсивных землетрясений. Более того, без приливов экосистема Земли будет разрушена, и планета нагреется. Ученые прогнозируют такое развитие событий на Земле спустя несколько миллиардов лет. Скорость вращения планеты будет равна орбитальному периоду Луны, что приведет к изменению погоды, а положение приливов станет фиксированным.