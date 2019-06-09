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Ученые: Замедление Луной вращения Земли грозит разрушением экосистемы

Ученые пришли к выводу, что Луна замедляет вращение Земли, и это приведет к сильным землетрясениям и разрушит экосистему Планеты. Исследования, проведенные Роджером Билхэмом из Университета Колорадо в Боулдере и Ребеккой Бендик из Университета Монтаны в Мизуле, рассмотрели землетрясения силой более семи баллов с 1900 года.
Ученые: Замедление Луной вращения Земли грозит разрушением экосистемы

Вращение Земли замедляется, поскольку планета использует энергию, чтобы удерживать прилив перед орбитой Луны. Это приводит к более сильным и частым землетрясениям, что может быть связано с изменениями в ядре Земли, которые в конечном итоге оказывают влияние на поверхность. С начала XX века происходили землетрясения выше 7 баллов, что отмечено в годы, когда вращение планеты замедлилось. В эти периоды происходило около 25 сильных встрясок в год, а в остальное время средняя цифра составляла около 15 землетрясений ежегодно.

Корреляция между вращением Земли и землетрясением является значимой и предполагает увеличение числа интенсивных землетрясений. Более того, без приливов экосистема Земли будет разрушена, и планета нагреется. Ученые прогнозируют такое развитие событий на Земле спустя несколько миллиардов лет. Скорость вращения планеты будет равна орбитальному периоду Луны, что приведет к изменению погоды, а положение приливов станет фиксированным.



 
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Наука / Авторские новости
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 09:36

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