Бывшая жена Бари Алибасова Виктория Максимова раскрыла подробности репетиции его похорон





Виктория Максимова отметила, что она не согласилась участвовать в процессе репетиции похорон своего бывшего мужа. Она появилась уже в кафе, где проводились “поминки” и с трудом узнала Бари Алибасова. В частности, он был одет как старик, а за общим столом наблюдал, кто что говорит и как себя ведет. Рядом стояла урна с его якобы прахом, поскольку музыкант намерен пройти через кремацию. Максимова отметила, что по возвращению с похорон под Бари Алибасовым подломилась железная ножка кресла и он упал.Виктория Максимова подтвердила, что Алибасов счел это знаком и понял, что с таким не шутят. Кроме того, ранее фото с репетиции прощания с Алибасовым показал публике адвокат Сергей Жорин.