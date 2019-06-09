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Бывшая жена Бари Алибасова Виктория Максимова раскрыла подробности репетиции его похорон

Бывшая супруга музыканта Бари Алибасова в студии программы “Звезды сошлись” рассказала о репетиции его похорон. По словам Виктории Максимовой, артисту захотелось увидеть этот процесс.
Бывшая жена Бари Алибасова Виктория Максимова раскрыла подробности репетиции его похорон

Виктория Максимова отметила, что она не согласилась участвовать в процессе репетиции похорон своего бывшего мужа. Она появилась уже в кафе, где проводились “поминки” и с трудом узнала Бари Алибасова. В частности, он был одет как старик, а за общим столом наблюдал, кто что говорит и как себя ведет. Рядом стояла урна с его якобы прахом, поскольку музыкант намерен пройти через кремацию. Максимова отметила, что по возвращению с похорон под Бари Алибасовым подломилась железная ножка кресла и он упал.
Бывшая жена Бари Алибасова Виктория Максимова раскрыла подробности репетиции его похорон

Виктория Максимова подтвердила, что Алибасов счел это знаком и понял, что с таким не шутят. Кроме того, ранее фото с репетиции прощания с Алибасовым показал публике адвокат Сергей Жорин.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 10:27

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