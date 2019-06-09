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Медики назвали способы предотвратить развитие вирусного энцефалита

Специалисты рассказали, как предотвратить развитие вирусного энцефалита. Также стали известны главные признаки заболевания и пути заражения.
Медики назвали способы предотвратить развитие вирусного энцефалита

Вирус передается человеку в первые минуты присасывания зараженного клеща, что может произойти на природе или при передаче животными и людьми, посещающими лес. Болезнь может также передаваться через молоко коз, овец, коров и буйволов во время массового нападения клещей. В таком случае молоко следует прокипятить, а от других продуктов — отказаться, например, вирус могут нести творог и сметана. В России чаще всего заболевают жители Северо-Западного, Сибирского, Уральского и Дальневосточного регионов. Вирусный энцефалит начинается с резкого озноба, характеризуется головной болью и повышением температуры до 38-39 градусов. Мышечные боли чаще всего фиксируются в области шеи и плеч, поясницы и в конечностях.

Заражение можно предотвратить путем применения защитных костюмов и репеллентов. В целях профилактики проводят прививки, а по факту укуса можно обратиться к врачу для серопрофилактики.



 
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Общество
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 09:52

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