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Дмитрий Певцов признался, что постоянно живет в долгах

Актер Дмитрий Певцов заявил, что он никогда не имел большого состояния и часто брал деньги в долг. О своем материальном благополучии артист рассказал в эфире шоу “Он и она”.
Дмитрий Певцов признался, что постоянно живет в долгах

В начале своей карьеры Дмитрий Певцов работал в театре на Таганке, но даже после первого успеха ему приходилось жить скромно вместе с возлюбленной Ларисой Блажко. Вскоре супругой артиста стала Ольга Дроздова, но материальное положение звезды не изменилось. Певцов признался, что у него нет цели обогатиться, поэтому он не берется за картины с плохим сюжетом, даже если за работу предлагают большие деньги. Несмотря на периодические финансовые трудности Ольга Дроздова на протяжение 25 лет брака поддерживает звездного супруга.

Певцов признался, что у них с женой тоже бывают недомолвки, но он старается преодолевать проблемы вместе. Артист также является справедливым к младшему сыну, а единственной проблемой в воспитании он считает женское окружение, из-за чего мальчик становится самолюбивым.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 09:12

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