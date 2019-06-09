Дмитрий Певцов признался, что постоянно живет в долгах

В начале своей карьеры Дмитрий Певцов работал в театре на Таганке, но даже после первого успеха ему приходилось жить скромно вместе с возлюбленной Ларисой Блажко. Вскоре супругой артиста стала Ольга Дроздова, но материальное положение звезды не изменилось. Певцов признался, что у него нет цели обогатиться, поэтому он не берется за картины с плохим сюжетом, даже если за работу предлагают большие деньги. Несмотря на периодические финансовые трудности Ольга Дроздова на протяжение 25 лет брака поддерживает звездного супруга.Певцов признался, что у них с женой тоже бывают недомолвки, но он старается преодолевать проблемы вместе. Артист также является справедливым к младшему сыну, а единственной проблемой в воспитании он считает женское окружение, из-за чего мальчик становится самолюбивым.