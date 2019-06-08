Ученые: Прогулки на улице избавляют от стресса





Научные сотрудники Мичиганского университета провели опыт с участием 36 респондентов. Те прогуливались по десять минут или более три раза в неделю почти два месяца. Также у добровольцев брали образцы слюны до и после прогулки.В результате эксперимента стало известно, что присутствие на свежем воздухе провоцировало сокращение уровней кортизола, показателя стресса. Наибольшее положительное влияние наблюдалось, если человек гулял не менее 20 минут.До этого скандинавские ученые определили, что степень стресса у людей и их собак взаимосвязан. Эксперты измерили объем кортизола в шерсти овчарок и колли, а также в локонах их хозяек, при этом фиксируя данные физактивности. Уровни гормонов были синхронизированы симметрично в слюне владельца и его пса. Ученые не нашли воздействия собаки на стресс человека, но личность последнего сказывалась на питомце.