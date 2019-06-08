Любовь Толкалина дебютировала в роли режиссера, сняв фильм про Пушкина
Актриса Любовь Толкалина на своей странице в сети Instagram рассказала о первом снятом самостоятельно фильме про Александра Пушкина. Ролик доступен для просмотра на YouTube-канале звезды.
В работе над короткометражным фильмом под названием “Пушкин 220” 41-летняя Любовь Толкалина выступила в роли актрисы и режиссера. Как отметила артистка в Instagram, последние корректировки были внесены накануне, и ролик уже доступен для просмотра. Знаменитость попросила фолловеров не судить строго ее дебют в новом амплуа в коротком метре. Актриса призвала публику делиться видео с друзьями, если после просмотра зрителю понравилось.
В фильме Любовь Толкалина читает стихи Беллы Ахмадулиной. В комментариях многочисленные подписчики страницы артистки высоко оценили работу кумира, а некоторые признались, что их тронул этот фильм.
В работе над короткометражным фильмом под названием “Пушкин 220” 41-летняя Любовь Толкалина выступила в роли актрисы и режиссера. Как отметила артистка в Instagram, последние корректировки были внесены накануне, и ролик уже доступен для просмотра. Знаменитость попросила фолловеров не судить строго ее дебют в новом амплуа в коротком метре. Актриса призвала публику делиться видео с друзьями, если после просмотра зрителю понравилось.
В фильме Любовь Толкалина читает стихи Беллы Ахмадулиной. В комментариях многочисленные подписчики страницы артистки высоко оценили работу кумира, а некоторые признались, что их тронул этот фильм.
ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 19:26