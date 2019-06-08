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Недостаток овощей и фруктов провоцирует смерть от сердечно-сосудистых заболеваний

Новое исследование ученых говорит о том, что недостаток употребления овощей и фруктов провоцирует миллионы смертей по всему миру от сердечно-сосудистых заболеваний. Ученые советуют людям увеличить потребление подобных продуктов, чтобы снизить риск появления таких болезней.
Недостаток овощей и фруктов провоцирует смерть от сердечно-сосудистых заболеваний

Согласно статистике 1 из 7 смертей из-за проблем сердечно-сосудистой системы связаны с недостатком употребления овощей и фруктов. Они являются источниками калия, магния, клетчатки, антиоксидантов и фенолов. Все эти вещества положительно влияют на уровень кровяного давления и содержание холестерина, что впоследствии снижает риск возникновения болезней сосудов и сердца.

Проведенные исследования говорят о том, что необходимая дневная норма для взрослого человека такова: 300 грамм фруктов и 400 грамм овощей. Подобный рацион не только позволит человеку избежать проблем с сердечно-сосудистой системой, но и обезопасит его от лишнего веса. Ученые советуют постоянно менять данные продукты друг с другом, что позволит получать больший спектр полезных веществ.

Согласно полученным данным, ежегодно от недостатка фруктов умирает 1,8 млн человек, 1,3 млн – от инсульта, 0,5 млн – от ишемической болезни сердца. С овощами ситуация схожая: 0,2 и 0,8 млн. Больше всего от недостатка фруктов страдают страны Юго-Восточной Азии и Африки к югу от Сахары. Овощей не хватает жителям Центральной Азии и Океании.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 18:48

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