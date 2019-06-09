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Ученые заявили о реальности чудовища Лох-Несса

Ученые добыли ДНК чудовища Лох-Несса и нашли похожих животных в Антарктиде. Открытие сделали ученые из Новой Зеландии.
Ученые заявили о реальности чудовища Лох-Несса

Специалисты уверены, что легендарный монстр может существовать не только в озере Шотландии. Они сумели выделить ДНК животного из его чешуи, найденной в водоеме. Кроме того, эксперты зафиксировали подобные образцы в пределах Антарктиды. В процессе последующего исследования ученые пришли к выводу, что в водах холодного материка скрывается множество таких животных.

Ученые уверены, что древние ящеры по-прежнему обитают в морях, простирающихся вокруг Антарктиды. Эксперты точно не могут сказать, принадлежат ли обнаруженные образцы живущим сегодня зверям, или они попались из-за таяния льдов.



 
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Наука
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 05:42

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