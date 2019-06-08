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Недостаток сна приводит к нарушению психического здоровья у студентов и спортсменов

Американские ученые провели масштабное исследование и установили, что недостаток сна приводит к нарушению психического здоровья. Такие последствия некачественного отдыха были зафиксированы у студентов и спортсменов из США.
Недостаток сна приводит к нарушению психического здоровья у студентов и спортсменов

Ученые провели исследование с участием 110 тысяч человек. Все они являются студентами, а часть совмещают учебу и занятия спортом. Из-за этого данная группа людей очень часто имеет недостаток сна, что делает их отличным примером для изучения влияния некачественного отдыха на психическое здоровье людей. Полученные данные были растянуты во времени, но наибольший акцент делался на последних 30 днях. Достаточным считался тот отдых, когда человек просыпался с чувством того, что он полностью отдохнул.

Результаты показали, что недостаток сна действительно приводит к нарушению психического здоровья студентов и спортсменов. У 21% появлялось подавленное настроение, у 24% - безнадежность и гнев, у 25% - беспокойство, и у 28% - проблемы с функциональными задачами и логикой. Общая вероятность возникновения любой проблемы составляла 20%. Все эти данные были скорректированы с учетом индивидуальных особенностей испытуемых.

Ученые назвали рекомендуемое время сна для здоровых людей после 18 лет. Им необходимо регулярно спать не менее 7 часов, причем делать это нужно именно в темное время суток, иначе может нарушиться процесс выработки гормонов.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 16:26

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