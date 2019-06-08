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Минздрав готовит к регистрации лекарство от рака

В Минздраве сообщили, что лекарство от рака проходит подготовку к регистрации. При испытаниях оно показало свою эффективность даже на последних стадиях заболевания.
Минздрав готовит к регистрации лекарство от рака

В Санкт-Петербурге в ходе международного экономического форума проходила сессия «Создание инновационных лекарств». В ходе нее глава Министерства здравоохранения РФ сообщила о том, что препарат отечественного производства проходит подготовку к регистрации, он будет применяться для лечения онкологических заболеваний.

Препарат прошел испытания и оказался более действенным, чем два других аналога. Сообщается, что он будет называться «Антипедиадин». Это средство продемонстрировало свою эффективность в лечении даже последних стадий рака, таких как меланома, немелкоклеточный рак легких и опухолевые онкологические заболевания почек.

Подобные разработки помогут спасти жизни тысячам больных онкологическими заболеваниями. «Антипедиадин» даст возможность лечить пациентов, которых ранее признавали безнадежными.



 
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Наука
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 15:44

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