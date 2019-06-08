Алла Пугачева удивила публику откровенным образом в мини-шортах

К ресторану Алла Пугачева приехала на черном лимузине Bentley Arnage RL, но больше всего публику удивила стройная фигура звезды. Артистка появилась в длинном голубом свитере, спущенном на одно плечо, мини-шортах и белых ботфортах. Многие фанаты не разглядели на снимках шорты певицы, решив, что Примадонна приехала в публичное место в короткой юбке. Образ артистки венчает стильные очки бренда Chanel за 50 тысяч рублей. Многие высоко оценили фигуру звезды, отметив красоту ног.Алла Пугачева сфотографировалась с посетителями ресторана, а некоторые снимки попали в Сеть. Комментаторы заметили, что Примадонна выглядит заметно моложе 70 лет.