Анастасию Макееву обвинили в гомофобии из-за критики гей-парада в Израиле

Анастасия Макеева разместила на просторах соцсети кадры из Израиля, где накануне прошел гей-парад. Артистка пожаловалась, что из-за мероприятия ей пришлось час идти в обход к нужному месту. Высказавшись по данному поводу, артистка встретилась со шквалом критики от неизвестного гражданина, о чем Макеева рассказала поклонникам. Актриса пожаловалась на то, что ее обвинили в гомофобии, когда она выразила непонимание, зачем открыто показывать собственные сексуальные предпочтения. При этом, по словам звезды, она ничего не имеет против представителей секс-меньшинств.В комментариях Анастасию Макееву поддержали, а также нашлись те, кто призвал ее быть терпимее. Некоторые согласились с мнением человека, который, из рассказа актрисы, прилюдно осудил ее за гомофобию.