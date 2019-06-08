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Анастасию Макееву обвинили в гомофобии из-за критики гей-парада в Израиле

Актриса Анастасия Макеева рассказала посредством поста в Instagram, как подверглась критике из-за подозрении в гомофобии. Причиной негативной реакции публики послужили высказывания артистки, касающиеся гей-парада.
Анастасию Макееву обвинили в гомофобии из-за критики гей-парада в Израиле

Анастасия Макеева разместила на просторах соцсети кадры из Израиля, где накануне прошел гей-парад. Артистка пожаловалась, что из-за мероприятия ей пришлось час идти в обход к нужному месту. Высказавшись по данному поводу, артистка встретилась со шквалом критики от неизвестного гражданина, о чем Макеева рассказала поклонникам. Актриса пожаловалась на то, что ее обвинили в гомофобии, когда она выразила непонимание, зачем открыто показывать собственные сексуальные предпочтения. При этом, по словам звезды, она ничего не имеет против представителей секс-меньшинств.

В комментариях Анастасию Макееву поддержали, а также нашлись те, кто призвал ее быть терпимее. Некоторые согласились с мнением человека, который, из рассказа актрисы, прилюдно осудил ее за гомофобию.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 13:56

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