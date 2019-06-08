«Чувствовала себя настоящей преступницей»: Звезда «Дома-2» Инна Воловичева рассказала, как везла в поезде штык-нож 1912 года

«Я чувствовала себя настоящей преступницей, когда везла в прошлый свой визит в Белгород подарок дедушке на День Рождения. Я подарила ему штык-нож 1912 года, но так как мы с Машей ехали поездом, это была интересная история», - рассказала экс-участница «Дома-2».

Несколько часов назад Воловичева опубликовала у себя на страничке в Instagram свежий пост, в котором затронула не слишком приятную, как оказалось, для себя тему. Дело в том, что Инна решила рассказать фолловерам, как она везла поездом своему дедушке на день рождения весьма необычный, однако очень опасный для перевозки подарок.Как утверждает Воловичева, они с мужем подарок для родственника приготовили заранее и только потом купили билеты на поезд. Только перед выездом Инна вспомнила, что на вокзале всегда просвечивают дорожные сумки, а за перевоз холодного оружия даже есть штраф.В Сети Воловичева с избранником выяснили, что уголовной ответственности за перевозку штыка-ножа 1912 года они не будут нести, однако административные обязанности никто не отменял.Звезда «Дома-2» с избранником даже продумали целый план, что будут делать, если во время просвечивания сумок сотрудники вокзала все-таки обнаружат штык-нож. Впрочем, семейству Воловичевой повезло, и им удалось доставить дедушке оригинальный подарок.