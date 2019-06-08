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Новинка УАЗ получит технологии Aurus

Новое поколение внедорожников УАЗ получит технологии Aurus. Об этом стало известно во время ПМЭФ-2019 во время выступления главы Минпромторга Дениса Мантурова.
Новинка УАЗ получит технологии Aurus

Это нововведение поспособствует тому, что технологии Aurus станут доступны обычным автомобилистам. Предполагается, что они появятся в УАЗ «Патриот». В частности, в этой машине будет система ассистентов водителя и гибрид-установка, которая используется во всех транспортных средствах, сконструированных на НАМИ.

В 2020-2021 году УАЗ собирается представить новый рамный кроссовер: недорогую по цене модель, схожую с Toyota Land Cruiser Prado. Считается, что паркетник станет самым лучшим внедорожником в линейке завода, и на рынке он появится по цене больше миллиона рублей.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 07:51

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