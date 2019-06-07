Игорь Корнелюк вспомнил о любовных похождениях в молодости





В студии у Бориса Корчевникова Корнелюк откровенно признался, что с единственной супругой Мариной он завел знакомство в период учебы в консерватории. В первый же день между ними вспыхнули чувства, а с предложением поговорить первой подошла именно будущая супруга артиста. Вскоре у пары родился сын Антон, с которым осталась супруга певца, а он учился и записывал песни. Композитор вспоминает, что одной стипендии на жизнь катастрофически не хватало, а дома он появлялся нечасто.Вместе с приходом известности Игорь Корнелюк испробовал искушения, в частности, женщин во время гастролей. Артисту требовались эмоции и впечатления, что он получил вместе с изменами. При этом артист заметил, что серьезных предательств почти не было, а его супруга адекватно относилась к его жизни. По прошествии десятилетий композитор признал свои ошибки и разговаривал по этому поводу с духовным отцом.