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Игорь Корнелюк вспомнил о любовных похождениях в молодости

Певец Игорь Корнелюк рассказал о своих похождениях в молодости во время шоу “Судьба человека”. Супруга артиста знает о его разгульной жизни в прошлом.
Игорь Корнелюк вспомнил о любовных похождениях в молодости

В студии у Бориса Корчевникова Корнелюк откровенно признался, что с единственной супругой Мариной он завел знакомство в период учебы в консерватории. В первый же день между ними вспыхнули чувства, а с предложением поговорить первой подошла именно будущая супруга артиста. Вскоре у пары родился сын Антон, с которым осталась супруга певца, а он учился и записывал песни. Композитор вспоминает, что одной стипендии на жизнь катастрофически не хватало, а дома он появлялся нечасто.
Игорь Корнелюк вспомнил о любовных похождениях в молодости

Вместе с приходом известности Игорь Корнелюк испробовал искушения, в частности, женщин во время гастролей. Артисту требовались эмоции и впечатления, что он получил вместе с изменами. При этом артист заметил, что серьезных предательств почти не было, а его супруга адекватно относилась к его жизни. По прошествии десятилетий композитор признал свои ошибки и разговаривал по этому поводу с духовным отцом.



 
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ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 19:53

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